TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 22 Ekim 2025 Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

TRT 1, TRT Spor yayın akışı 22 Ekim 2025 tarihli yayınlar açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü futbolseverleri ekran başına toplayacak. Gün boyunca hem TRT 1 hem de TRT Spor ekranlarında dolu dolu bir spor yayın akışı yer alıyor. İşte 22 Ekim TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı…

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 22 Ekim 2025 Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
Haber Merkezi
22.10.2025
19:28
22.10.2025
19:28

grup aşamasında heyecan bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Günün maçları ve yayın akışları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EKİM 2025

ekranlarında 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gündüz kuşağından itibaren dizi tekrarları ve haber programları yer alıyor. Günün en çok beklenen yayını ise akşam saatlerinde ekranlara gelecek olan UEFA maçı olacak. TRT 1, akşam kuşağında Teşkilat dizisinin ardından canlı yayınlarla heyecanını izleyiciyle buluşturacak.

ile Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi grup mücadelesi saat 19.45’te canlı olarak TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Maç öncesinde ve sonrasında özel yayınlar da yer alacak. Akşam kuşağı, “Maç Önü”, “Maç Sonu” ve “Taşacak Bu Deniz” programlarıyla devam edecek.

TRT 1 yayın akışı 22 Ekim 2025:

14.35 Teşkilat

18.00 Ana Haber (Canlı)

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Maç Önü

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22.00 Maç Sonu

22.30 Taşacak Bu Deniz

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 22 Ekim 2025 Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 22 EKİM 2025

TRT Spor, gün boyunca futbol başta olmak üzere farklı branşlarda canlı yayınlar ve özel programlarla izleyici karşısına çıkacak. Sabah saatlerinden itibaren spor gündemini ele alan yayınlar, akşam saatlerinde voleybol ve basketbol karşılaşmalarıyla devam edecek. Kanal, maçların ardından Avrupa kupalarındaki gelişmeleri ekranlara taşıyacak.

TRT Spor yayın akışı 22 Ekim 2025:

16.00 Gündem Futbol (Canlı)

17.30 Dünyadan Spor (Canlı)

18.00 Maç Özel (Canlı)

19.30 Vodafone Sultanlar Ligi Voleybol Karşılaşması Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank (Canlı)

21.00 Spor Akşamı (Canlı)

21.45 Basketbol Şampiyonlar Ligi Joventut Badalona - Bursaspor (Canlı)

23.45 Maç Özel (Canlı)

00.25 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

02.10 UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşması Galatasaray - Bodo/Glimt (Tekrar)

03.55 UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşması Real Madrid - Juventus (Tekrar)

05.40 UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşması Chelsea - Ajax (Tekrar)

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 22 Ekim 2025 Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak maçların yayın kanalları belli oldu. Günün ilk karşılaşması olan Galatasaray - Bodo/Glimt maçı saat 19.45’te TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Akşam seansında ise birçok mücadele tabii platformunun spor kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 22 Ekim 2025 Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

22.00 seansında Real Madrid - Juventus karşılaşması ’da yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Chelsea - Ajax maçı Tabii Spor 3’te, Bayern Münih - Club Brugge mücadelesi Tabii Spor 2’de, Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı ise Tabii Spor 1’de ekranlara gelecek. Ayrıca Atalanta - Slavia Prag, Monaco - Tottenham, Sporting - Marsilya ve Athletic Bilbao - Karabağ maçları da Tabii Spor’un farklı kanallarında izlenebilecek.

22 Ekim 2025 Şampiyonlar Ligi yayın programı:

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)

19.45 Athletic Bilbao - Karabağ (Tabii Spor)

22.00 Real Madrid - Juventus (Tabii Spor)

22.00 Chelsea - Ajax (Tabii Spor 3)

22.00 Bayern Münih - Club Brugge (Tabii Spor 2)

22.00 Eintracht Frankfurt - Liverpool (Tabii Spor 1)

22.00 Atalanta - Slavia Prag (Tabii Spor 5)

22.00 Monaco - Tottenham (Tabii Spor 4)

22.00 Sporting - Marsilya (Tabii Spor 6)

TGRT Haber
