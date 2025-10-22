Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Yaşam
Editor
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ'a peş peşe darbe: Çok sayıda tutuklama var!

Osmaniye Jandarmasından DEAŞ'a peş peşe darbe! 7-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 6 terör örgütü şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
20:22
|
22.10.2025
22.10.2025
20:36

İl Komutanlığınca, silahlı örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, 7-21 Ekim tarihlerinde Osmaniye merkez, Bahçe ve Düziçi ilçelerinde DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda A.E. (41), F.M. (31), Y.E.S. (29), A.E. (33), B.E. (33) ve V.E. (33) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ'a peş peşe darbe: Çok sayıda tutuklama var!

Ayrıca Osmaniye ili dışında ikamet ettikleri belirlenen 7 şüpheli hakkında 6 farklı şehirde adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 1 laptop bilgisayar, 1 tablet, 15 hafıza kartı ve 8 SIM kart ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#deaş
#operasyon
#jandarma
#tutuklama
#terör
#osmaniye
#gözaltı
#Yaşam
