Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Oyun oynarken çenesi koptu! Ailesi çocuklarını görünce dehşete düştü: Okul yönetiminden skandal savunma

Çanakkale'nin Biga ilçesinde özel bir kolejde feci bir olay yaşandı. 7 yaşındaki Kuzey Yiğit Kılıç, oyun oynarken ayağını kayması sonucu tırmandığı demirlere saplandı. Demir Kuzey Yiğit'in çenesini kopardı. Ailesi, olayın okulun ihmali nedeniyle yaşandığını öne sürerek dava açtı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 17:06

'nin ilçesinde 3 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olayda; akşam saatlerinde okul yönetimi tarafından aranan anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç'a, 7 yaşındaki çocukları Kuzey Yiğit'in küçük bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını söylendi.

OĞULLARIN YÜZÜNÜ GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜLER

Büyük bir panikle hastaneye koşan aile, oğullarının yüzünün kısmen koptuğunu görünce dehşete düştü. Şu anda 9 yaşında olan Kuzey Yiğit, iki yıl içinde toplam 6 ameliyat geçirdi.

Oyun oynarken çenesi koptu! Ailesi çocuklarını görünce dehşete düştü: Okul yönetiminden skandal savunma

YEMEK YEMEDE ZORLUK ÇEKİYOR

Vücudunda 50, yüzünde ise 25 santimetrelik dikiş izi bulunan çocuk; konuşma, yemek yeme ve ağzını kapatma gibi temel işlevlerde zorluk yaşıyor.

OKUL YÖNETİMİNDEN SKANDAL SAVUNMA

Okul yönetimi Biga'daki koleje yalnızca franchising yoluyla isim hakkı verdiklerini, denetim ve güvenlik önlemleriyle ilgilenmediklerini belirterek sorumluluk kabul etmedi. Savcılık tarafından hazırlatılan ilk bilirkişi raporunda ise okul çitlerinin mevzuata uygun olduğu ve okul yönetiminin sorumlu olmadığı belirtilmişti. Ancak aile avukatları, olay günü çekilen fotoğrafların değil, sonradan düzenlenmiş çitlerin fotoğraflarının dosyaya sunulduğunu tespit etti. İtiraz üzerine hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda ise olay günü okul çitlerinde güvenlik önlemi alınmadığı açıkça belirtildi.

Oyun oynarken çenesi koptu! Ailesi çocuklarını görünce dehşete düştü: Okul yönetiminden skandal savunma

İLK DURUŞMA BİGA ADLİYESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Biga Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10.00'da görülen ilk duruşmaya Kuzey Yiğit Kılıç'ın ailesi ve avukatları katıldı. Anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç, kolluk kuvvetlerine verdikleri ifadeleri mahkemede tekrarlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme, ailenin dosyaya katılma talebini kabul etti ve bilirkişilere rapor hazırlamaları için 45 gün süre verdi. Duruşmaya katılmayan sanıkların zorla getirilmesine karar verilirken, bir sonraki duruşma 25 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Oyun oynarken çenesi koptu! Ailesi çocuklarını görünce dehşete düştü: Okul yönetiminden skandal savunma

"SUÇLULARIN CEZALARINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Sinan Kılıç, "Oğlum 7'nci ameliyatına giriyor. Sağlıklı bir yüzü yok, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, ağzı kapanmıyor. Alt dudağı bulunmamakta. Suçluların cezalarını çekmesini istiyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'İncinmişsin' videosuyla milyonlar tarafından izlendi! Kamyon içinde ölü bulundu
İstanbul'da vahşet anları kamerada! Önce kediyi ezdi sonra genci katletti
ETİKETLER
#aile mahkemesi
#çanakkale
#biga
#Çocuk Kaza
#Güvenlik Sorunu
#Okul Sorumluluğu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.