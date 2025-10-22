Oyun oynarken çenesi koptu! Ailesi çocuklarını görünce dehşete düştü: Okul yönetiminden skandal savunma

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olayda; akşam saatlerinde okul yönetimi tarafından aranan anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç'a, 7 yaşındaki çocukları Kuzey Yiğit'in küçük bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını söylendi.

OĞULLARIN YÜZÜNÜ GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜLER

Büyük bir panikle hastaneye koşan aile, oğullarının yüzünün kısmen koptuğunu görünce dehşete düştü. Şu anda 9 yaşında olan Kuzey Yiğit, iki yıl içinde toplam 6 ameliyat geçirdi.

YEMEK YEMEDE ZORLUK ÇEKİYOR

Vücudunda 50, yüzünde ise 25 santimetrelik dikiş izi bulunan çocuk; konuşma, yemek yeme ve ağzını kapatma gibi temel işlevlerde zorluk yaşıyor.

OKUL YÖNETİMİNDEN SKANDAL SAVUNMA

Okul yönetimi Biga'daki koleje yalnızca franchising yoluyla isim hakkı verdiklerini, denetim ve güvenlik önlemleriyle ilgilenmediklerini belirterek sorumluluk kabul etmedi. Savcılık tarafından hazırlatılan ilk bilirkişi raporunda ise okul çitlerinin mevzuata uygun olduğu ve okul yönetiminin sorumlu olmadığı belirtilmişti. Ancak aile avukatları, olay günü çekilen fotoğrafların değil, sonradan düzenlenmiş çitlerin fotoğraflarının dosyaya sunulduğunu tespit etti. İtiraz üzerine hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda ise olay günü okul çitlerinde güvenlik önlemi alınmadığı açıkça belirtildi.

İLK DURUŞMA BİGA ADLİYESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Biga Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10.00'da görülen ilk duruşmaya Kuzey Yiğit Kılıç'ın ailesi ve avukatları katıldı. Anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç, kolluk kuvvetlerine verdikleri ifadeleri mahkemede tekrarlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme, ailenin dosyaya katılma talebini kabul etti ve bilirkişilere rapor hazırlamaları için 45 gün süre verdi. Duruşmaya katılmayan sanıkların zorla getirilmesine karar verilirken, bir sonraki duruşma 25 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

"SUÇLULARIN CEZALARINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Sinan Kılıç, "Oğlum 7'nci ameliyatına giriyor. Sağlıklı bir yüzü yok, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, ağzı kapanmıyor. Alt dudağı bulunmamakta. Suçluların cezalarını çekmesini istiyorum" dedi.