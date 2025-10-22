Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Fatih Erbakan'dan asgari ücret için 45 bin lira çıkışı

Ekim 22, 2025 16:57
1
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücret 45 bin TL olmalıdır. İşverene yük yüklemeden bu mümkün. Faize verilen paranın yarısı, imtiyazlılara haksız yere verilen paranın yarısı bile bunu karşılamaya yeter" dedi.

2
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan asgari ücret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak asgari ücret hakkında tartışılacak açıklamalarda bulundu.
 

3
asgari ücret

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan asgari ücret zammı hakkında siyasilerden de tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ya iyi söylüyorsun da biz ne yapacağız diyorlar. Burada da ben gene devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum. Kamudaki israfa, lükse şatafata gidenden kısılsın ve faize giden yıllık 2 trilyon liradan kurtarılsın. Bunun çok az bir kısmıyla bile asgari ücreti işverene hiç yük yüklemeden 45 bin liraya çıkarmak mümkün olur. Ben devlet olarak 45 bin lira yaptım bile diyebilirsiniz. Bu mümkündür" dedi.
 

4
asgari ücret

Erbakan: "45 bin TL neden söylüyoruz? Şimdi yüzde 60'lık bir bağımsız kuruluşların enflasyon hesaplaması var. Yüzde 30 küsurluk bir TÜİK'in enflasyon hesaplaması var. İkisinin ortalamasını alsanız bile yüzde 45 - yüzde 50 yapıyor. Enflasyona ezdirmeyelim deseniz zaten yüzde 50 arttırmanız lazım. Bu da 33 bin liraya geliyor. Türkiye'nin büyümesinden kaynaklanan pay asgari ücretliye yıllardan beri verilmedi. Sadece enflasyon hesabı yapıldı."

5
asgari ücret

"Halbuki bir de Türkiye büyümüş, üretimi artmış, milli geliri artmış. Bundan bir payın verilmesi lazım. Bunun ekonomistler hesabını yapıyor. Bunu da eklemeniz lazım. Bir miktar daha açık kalıyor 45 bine gelmek için. Onu da biz 45 bine niye çıkarıyoruz? Yoksulluk sınırı hesabından dolayı. Yani iki asgari ücret bir yoksulluk sınırı olmalı ki bir haneye iki asgari ücret giriyorsa en azından yoksul olmadan, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilsinler. Dolayısıyla biz 45 bin liralık bir asgari ücret, işverene de yarısını devlet karşılasın, yarısını işveren versin. Yani aradaki 23 bin lira farkın 11 bin 500'ünü asgari ücretli başına devlet versin. Faize verilen paranın yarısı bile bunu karşılamaya yeter"
 

6
asgari ücret

Erbakan, komisyondan bu rakamın çıkma durumu hakkında ise, "Tabii yani yüzde 25 gibi bir şey herhalde yapacaklar gibi gözüküyor. O da 26 - 27 bin liraya tekabül eder. Ki şu anda zaten açlık sınırı 28 bin liraya dayanmış durumda" diyerek açıklama yaptı.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.