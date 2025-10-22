Fatih Erbakan'dan asgari ücret için 45 bin lira çıkışı

Kategoriler
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücret 45 bin TL olmalıdır. İşverene yük yüklemeden bu mümkün. Faize verilen paranın yarısı, imtiyazlılara haksız yere verilen paranın yarısı bile bunu karşılamaya yeter" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak asgari ücret hakkında tartışılacak açıklamalarda bulundu.
Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan asgari ücret zammı hakkında siyasilerden de tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ya iyi söylüyorsun da biz ne yapacağız diyorlar. Burada da ben gene devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum. Kamudaki israfa, lükse şatafata gidenden kısılsın ve faize giden yıllık 2 trilyon liradan kurtarılsın. Bunun çok az bir kısmıyla bile asgari ücreti işverene hiç yük yüklemeden 45 bin liraya çıkarmak mümkün olur. Ben devlet olarak 45 bin lira yaptım bile diyebilirsiniz. Bu mümkündür" dedi.
Erbakan: "45 bin TL neden söylüyoruz? Şimdi yüzde 60'lık bir bağımsız kuruluşların enflasyon hesaplaması var. Yüzde 30 küsurluk bir TÜİK'in enflasyon hesaplaması var. İkisinin ortalamasını alsanız bile yüzde 45 - yüzde 50 yapıyor. Enflasyona ezdirmeyelim deseniz zaten yüzde 50 arttırmanız lazım. Bu da 33 bin liraya geliyor. Türkiye'nin büyümesinden kaynaklanan pay asgari ücretliye yıllardan beri verilmedi. Sadece enflasyon hesabı yapıldı."
"Halbuki bir de Türkiye büyümüş, üretimi artmış, milli geliri artmış. Bundan bir payın verilmesi lazım. Bunun ekonomistler hesabını yapıyor. Bunu da eklemeniz lazım. Bir miktar daha açık kalıyor 45 bine gelmek için. Onu da biz 45 bine niye çıkarıyoruz? Yoksulluk sınırı hesabından dolayı. Yani iki asgari ücret bir yoksulluk sınırı olmalı ki bir haneye iki asgari ücret giriyorsa en azından yoksul olmadan, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilsinler. Dolayısıyla biz 45 bin liralık bir asgari ücret, işverene de yarısını devlet karşılasın, yarısını işveren versin. Yani aradaki 23 bin lira farkın 11 bin 500'ünü asgari ücretli başına devlet versin. Faize verilen paranın yarısı bile bunu karşılamaya yeter"
Erbakan, komisyondan bu rakamın çıkma durumu hakkında ise, "Tabii yani yüzde 25 gibi bir şey herhalde yapacaklar gibi gözüküyor. O da 26 - 27 bin liraya tekabül eder. Ki şu anda zaten açlık sınırı 28 bin liraya dayanmış durumda" diyerek açıklama yaptı.