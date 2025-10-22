Elektrikli araç batarya ömrü testi yayınlandı: En dayanıklı marka ve model belli oldu

İsveç merkezli Kvdbil firması, 1300'den fazla elektrikli araçtan topladığı batarya test verilerini derleyerek, farklı markaların zaman içinde batarya sağlığını nasıl koruduğuna dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

KIA LİDER, VOLVO VE TESLA ZİRVEDE YER ALIYOR

Toplanan verilerde Kia markası, batarya sağlık seviyelerinin yüksekliği ile açıkça öne çıkıyor. Güney Koreli üretici, hem tamamen elektrikli araçlar hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar kategorisinde en üst sıraları kimseye bırakmıyor.

Listenin zirvesinde yer alan diğer markalardan Volvo, elektrikli araçlar listesine bir modeliyle, şarj edilebilir hibrit listesine ise iki farklı modeliyle girmeyi başardı. Tesla'nın popüler modeli Model Y de en iyi bataryaya sahip elektrikli araçlar arasında kendine yer buldu.

SEKİZ ARACIN ONUNDA YÜZDE 90 ÜZERİ BATARYA SAĞLIĞI

Yapılan kapsamlı incelemede, test edilen araçların yaklaşık yüzde 79'u yani on araçtan sekizi en yüksek puanı almayı hak etti. Kvdbil'in üç yıldızlı sistemine göre, bu puan batarya sağlık seviyesinin (SoH) yüzde 90'ın üzerinde olduğu anlamına geliyor.

Raporlara göre bataryalar hücre soğutma gibi akıllı tasarımlar sayesinde yavaş yıpranıyor. Elde edilen sonuçların ikinci el şarj edilebilir araç bataryalarının kısa ömürlü olduğu yönündeki yaygın inanışı çürüttüğü belirtiliyor.

Buna ek olarak, sürücülerin doğru şarj etme alışkanlıklarıyla batarya ömrünü daha da artırabileceğini ekledi.

EN İYİ BATARYA SAĞLIĞINA SAHİP MARKALAR

Kia

Audi

Opel

Tesla

Mercedes

Peugeot

Volvo

BMW

Volkswagen

Skoda

EN İYİ BATARYA SAĞLIĞINA SAHİP ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Kia EV6

Kia e-Niro

Tesla Model Y

Opel Mokka-e

Mazda MX-30

Audi Q4 e-tron

Fiat 500e

Volvo XC40 Recharge

Citroën e-C4

Volkswagen ID 4

EN İYİ BATARYA SAĞLIĞINA SAHİP ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİTLER (PHEV):