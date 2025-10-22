Elektrikli araç batarya ömrü testi yayınlandı: En dayanıklı marka ve model belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsveç merkezli Kvdbil firması, 1300'den fazla elektrikli araçtan topladığı batarya test verilerini derleyerek, farklı markaların zaman içinde batarya sağlığını nasıl koruduğuna dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.
Toplanan verilerde Kia markası, batarya sağlık seviyelerinin yüksekliği ile açıkça öne çıkıyor. Güney Koreli üretici, hem tamamen elektrikli araçlar hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar kategorisinde en üst sıraları kimseye bırakmıyor.
Listenin zirvesinde yer alan diğer markalardan Volvo, elektrikli araçlar listesine bir modeliyle, şarj edilebilir hibrit listesine ise iki farklı modeliyle girmeyi başardı. Tesla'nın popüler modeli Model Y de en iyi bataryaya sahip elektrikli araçlar arasında kendine yer buldu.
Yapılan kapsamlı incelemede, test edilen araçların yaklaşık yüzde 79'u yani on araçtan sekizi en yüksek puanı almayı hak etti. Kvdbil'in üç yıldızlı sistemine göre, bu puan batarya sağlık seviyesinin (SoH) yüzde 90'ın üzerinde olduğu anlamına geliyor.
Raporlara göre bataryalar hücre soğutma gibi akıllı tasarımlar sayesinde yavaş yıpranıyor. Elde edilen sonuçların ikinci el şarj edilebilir araç bataryalarının kısa ömürlü olduğu yönündeki yaygın inanışı çürüttüğü belirtiliyor.
Buna ek olarak, sürücülerin doğru şarj etme alışkanlıklarıyla batarya ömrünü daha da artırabileceğini ekledi.