Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araç batarya ömrü testi yayınlandı: En dayanıklı marka ve model belli oldu

Kvdbil'in 1300'den fazla şarj edilebilir araç üzerinde yaptığı kapsamlı batarya sağlık testi sonuçları yayınlandı. Bataya sağlığında zirvede olan markalar ve modeller belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 16:43

İsveç merkezli Kvdbil firması, 1300'den fazla elektrikli araçtan topladığı batarya test verilerini derleyerek, farklı markaların zaman içinde batarya sağlığını nasıl koruduğuna dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

KIA LİDER, VOLVO VE TESLA ZİRVEDE YER ALIYOR

Toplanan verilerde Kia markası, batarya sağlık seviyelerinin yüksekliği ile açıkça öne çıkıyor. Güney Koreli üretici, hem tamamen elektrikli araçlar hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar kategorisinde en üst sıraları kimseye bırakmıyor.

Elektrikli araç batarya ömrü testi yayınlandı: En dayanıklı marka ve model belli oldu

Listenin zirvesinde yer alan diğer markalardan , elektrikli araçlar listesine bir modeliyle, şarj edilebilir hibrit listesine ise iki farklı modeliyle girmeyi başardı. 'nın popüler modeli Model Y de en iyi bataryaya sahip elektrikli araçlar arasında kendine yer buldu.

Elektrikli araç batarya ömrü testi yayınlandı: En dayanıklı marka ve model belli oldu

SEKİZ ARACIN ONUNDA YÜZDE 90 ÜZERİ BATARYA SAĞLIĞI

Yapılan kapsamlı incelemede, test edilen araçların yaklaşık yüzde 79'u yani on araçtan sekizi en yüksek puanı almayı hak etti. Kvdbil'in üç yıldızlı sistemine göre, bu puan batarya sağlık seviyesinin (SoH) yüzde 90'ın üzerinde olduğu anlamına geliyor.

Raporlara göre bataryalar hücre soğutma gibi akıllı tasarımlar sayesinde yavaş yıpranıyor. Elde edilen sonuçların ikinci el şarj edilebilir araç bataryalarının kısa ömürlü olduğu yönündeki yaygın inanışı çürüttüğü belirtiliyor.

Elektrikli araç batarya ömrü testi yayınlandı: En dayanıklı marka ve model belli oldu

Buna ek olarak, sürücülerin doğru şarj etme alışkanlıklarıyla batarya ömrünü daha da artırabileceğini ekledi.

EN İYİ BATARYA SAĞLIĞINA SAHİP MARKALAR

  • Kia
  • Audi
  • Opel
  • Tesla
  • Mercedes
  • Peugeot
  • Volvo
  • BMW
  • Volkswagen
  • Skoda
Elektrikli araç batarya ömrü testi yayınlandı: En dayanıklı marka ve model belli oldu

EN İYİ BATARYA SAĞLIĞINA SAHİP ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

  • Kia EV6
  • Kia e-Niro
  • Tesla Model Y
  • Opel Mokka-e
  • Mazda MX-30
  • Audi Q4 e-tron
  • Fiat 500e
  • Volvo XC40 Recharge
  • Citroën e-C4
  • Volkswagen ID 4
Elektrikli araç batarya ömrü testi yayınlandı: En dayanıklı marka ve model belli oldu

EN İYİ BATARYA SAĞLIĞINA SAHİP ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİTLER (PHEV):

  • Kia Sportage
  • Kia Optima
  • Volvo XC60
  • Kia Ceed
  • Volvo V60
  • Peugeot 3008
  • BMW 530e
  • Volkswagen Passat GTE
  • BMW X1
  • BMW 330e
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil şarampole devrildi! Kaza anbean kameraya yansıdı
Beyaz Saray'da hareketli saatler! Güvenlik kapısına arabayla daldı

ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#volvo
#Batarya Sağlığı
#Kia
#Phev
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.