Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Güvenlik kapısına arabayla daldı

ABD'de Beyaz Saray'ın Gizli Servis güvenlik kapısına bir aracın çarptığı bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken, araç üzerinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi. Olay yaşandığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu ifade edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyaz Saray'da hareketli saatler! Güvenlik kapısına arabayla daldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 09:35

ABD'de 'ın İletişim Ofisi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.37'de Beyaz Saray'ın dışında yer alan Gizli Servis'in araç kapısına bir aracın çarptığı belirtildi.

Açıklamada, kapıya aracıyla çarpan sürücünün direkt olarak gözaltına alındığı, araç üzerinde yapılan incelemelerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edildi.

Gizli Servis'in olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Güvenlik kapısına arabayla daldı

TRUMP O AN BEYAZ SARAY'DAYDI

ABD merkezli The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Gizli Servis'ten yapılan açıklamada olay sırasında ABD Başkanı 'ın Beyaz Saray'da olduğu belirtildi.

ABD'de, benzer şekilde 9 Ocak 2024'te Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Güvenlik kapısına arabayla daldı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araba kağıt gibi ikiye bölündü! Kurallara uydu hayatını kaybetti
Damadın düşmanları düğünü basıp gelini vurdu! Saldırgan arabayla ezildi ama kaçtı
ETİKETLER
#donald trump
#güvenlik
#araç kazası
#gizli servis
#Beyaz Saray
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.