Beyaz Saray'da hareketli saatler! Güvenlik kapısına arabayla daldı

ABD'de Beyaz Saray'ın Gizli Servis İletişim Ofisi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.37'de Beyaz Saray'ın dışında yer alan Gizli Servis'in güvenlik araç kapısına bir aracın çarptığı belirtildi.

Açıklamada, kapıya aracıyla çarpan sürücünün direkt olarak gözaltına alındığı, araç üzerinde yapılan incelemelerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edildi.

Gizli Servis'in olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

TRUMP O AN BEYAZ SARAY'DAYDI

ABD merkezli The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Gizli Servis'ten yapılan açıklamada olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu belirtildi.

ABD'de, benzer şekilde 9 Ocak 2024'te Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı.