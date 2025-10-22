Güllü'nün kamera önündeki son görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı da o gün oradaydı

Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili adli tıp sonucu da çıktı. Güllü'nün çocuklarıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, sanatçının son klip çekiminin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN KAMERA ÖNÜNDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün ölümünden önce kamera karşısına geçtiği son anların görüntüsü ortaya çıktı. Sanatçının sahne öncesinde titizlikle ön hazırlık yaptığı anlar kameraya yansıdı.

OLAY GÜNÜ GÜLLÜ'NÜN YANINDA OLAN KIZI VE ARKADAŞI DA ORADA

Klip çekimleri boyunca Güllü'yü bir an olsun yalnız bırakmayan iki kişi var: Kızı Tuğyan ve onun yakın arkadaşı Sultan. Görüntülerde, Tuğyan'ın çekim aralarında annesinin yanından ayrılmadığı, kamera arkasında ona destek olduğu dikkat çekiyor. Güllü'nün ölümünden önce de yanında kızı ve kızının arkadaşı vardı.

Ayrıca klip ekibi, Güllü'nün çekimler sırasında oldukça pozitif ve güler yüzlü olduğunu da paylaşımlarında da belirtti. Herkesi motive ettiğini ve her sahnede profesyonel bir titizlik gösterdiğini görüntüler, Güllü'nün işini ne kadar titizlikle yaptığının da kanıtı oldu.