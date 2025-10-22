Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün kamera önündeki son görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı da o gün oradaydı

Arabesk müzik sanatçısı Güllü'nün kamera karşısındaki son görüntüleri ortaya çıktı. Sanatçının vefatından kısa bir süre önce çekilen "Eylül Zamanı" klibinin kamera arkası görüntüleri duygusal anlara sahne oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 09:38

Güllü'nün 'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili adli tıp sonucu da çıktı. Güllü'nün çocuklarıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, sanatçının son klip çekiminin kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN KAMERA ÖNÜNDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün ölümünden önce kamera karşısına geçtiği son anların görüntüsü ortaya çıktı. Sanatçının sahne öncesinde titizlikle ön hazırlık yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Güllü'nün kamera önündeki son görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı da o gün oradaydı

OLAY GÜNÜ GÜLLÜ'NÜN YANINDA OLAN KIZI VE ARKADAŞI DA ORADA

Klip çekimleri boyunca Güllü'yü bir an olsun yalnız bırakmayan iki kişi var: Kızı Tuğyan ve onun yakın arkadaşı Sultan. Görüntülerde, Tuğyan'ın çekim aralarında annesinin yanından ayrılmadığı, kamera arkasında ona destek olduğu dikkat çekiyor. Güllü'nün ölümünden önce de yanında kızı ve kızının arkadaşı vardı.

Güllü'nün kamera önündeki son görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı da o gün oradaydı

Ayrıca klip ekibi, Güllü'nün sırasında oldukça pozitif ve güler yüzlü olduğunu da paylaşımlarında da belirtti. Herkesi motive ettiğini ve her sahnede profesyonel bir titizlik gösterdiğini görüntüler, Güllü'nün işini ne kadar titizlikle yaptığının da kanıtı oldu.

Güllü'nün kamera önündeki son görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı da o gün oradaydı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a hakaretler yağdırdı! "Vurdumduymazlık ve saygısızlık pes ötesi"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Liseli Bergüzar Korel'e herkes aynı yorumu yaptı
ETİKETLER
#yalova
#ölüm
#kızılyıldız
#çekimler
#Adli Tıp Raporu
#Gülşah Güllü
#Kamera Arka Plan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.