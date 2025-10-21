Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a hakaretler yağdırdı! "Vurdumduymazlık ve saygısızlık pes ötesi"

Yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybeden Kayahan'ın vefat etmeden önceki eşi İpek Açar Kömürcü ile müzisyenin kızı Beste Açar arasındaki gerilim tırmandı. Babasının soyadını kullanmasının karşı çıkan Beste Açar, İpek Açar Kömürcü'nün sosyal medya profilini paylaşıp, "Şeytanda bir melektir" notunu düştü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 17:00

2015'te vefat eden 'ın eşi İpek Açar müzisyen Alper Kömürcü ile 2019 yılında evlendi. Merhum sanatçının kızı Beste Açar, 'Anma konserleri' adlı konserlerde babası Kayahan'ın şarkılarını seslendiren İpek Açar Kömürcü ile eşi Alper Kömürcü'ye tepki göstermişti. Beste Açar son olarak ise tedbir kararı aldırdığını belirterek, İpek Açar'ın babasının soyadını kullanmasını istemediğini belirtti.

BESTE AÇAR KÜPLERE BİNDİ! İPEK AÇAR'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Beste Açar sosyal hesabında peş peşe paylaşım yaptı. Daha önce Kayahan'ı anma töreni için İpek Açar'ın eşinin yer almasını istemediğini belirten Beste Açar, "Çok fazla haber yapılıyor günlerdir. Artık bu konuya bir son vermek istiyorum. Babamın şarkılarını herkes her yerde söylesin. Tek istediğim bu. İpek'i tanıdığımda 17 yaşındaydı ve ömrümün neredeyse çoğu onunla geçti. Benim gönlümün el vermediği ve yaşasaydı babamın da izin vermeyeceği şey yeni eşiyle eski eşini anma konserleri yapıyor olmaları. Babamın ölümünün ardından 'Anma konserleri' adı altında 'Kayahan şarkıları' söylenirken orkestra şefi şimdiki eşi olmamalı. Diğer sahne işlerinde eşler birbiriyle tabii ki olabilir bu çok doğal. Evlilik destek ve birliktir. Onlar da böyle zaten… 'Kayahan konserlerinde' İpek başka bir orkestra şefiyle çalışırsa babam da ben de huzurlu olacağız. Sahnede çizilen resim bana kendimi iyi hissettirmiyor. İpek, ben ve herkes daha çok babamın şarkılarını söylesin. Söylemezsek babam o zaman ölür" demişti.

Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a hakaretler yağdırdı! "Vurdumduymazlık ve saygısızlık pes ötesi"

Bu sefer ise Kayahan'ın soyadını kullanan İpek Açar'a öfk"Kızlık soyadın daha uygun (Tüter). Tedbir kararı aldırdım. Bu kadar vurdumduymazlık ve saygısızlık pes ötesi. Sil babamın soyadını, şimdiki kocanın soyadının önünden. Nasıl bir eş ve ailesi var yanında, inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a hakaretler yağdırdı! "Vurdumduymazlık ve saygısızlık pes ötesi"

Beste Açar, sonrasında bir takipçisinin de mesajını yayımlayarak; "Babam ve dedem için o soyadını sildirene kadar devam" mesajını paylaştı.

Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a hakaretler yağdırdı! "Vurdumduymazlık ve saygısızlık pes ötesi"
