TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı! Çılgın Bediş dizisindeki yaşadığı korkunç olay hayrete düşürdü

Çılgın Bediş dizisindeki Necmi Dede karakteriyle beğeni toplayan Selahattin Taşdöğen, mütevazi evinin kapısını ilk kez kameralara açtı. Selahattin Taşdölen, hayatını Çılgın Bediş dizisindeki rol arkadaşı Yonca Evcimik'e borçlu olduğunu anlattı.

Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı! Çılgın Bediş dizisindeki yaşadığı korkunç olay hayrete düşürdü
Aşk Nerede?, Hasbihal, Drüye'nin Güğümleri gibi dizilerde rol alan Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı. 58 yıldır sahnede olduğunu belirten Selahattin Taşdöğen, mütevazi evinin kapılarını ilk kez açtı.

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN, MÜTEVAZI EVİYLE GÖZ DOLDURDU

Rol aldığı çılgın Bediş dizisiyle beğeni toplayan Selahattin Taşdöğen, ilk kez evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Mütevazı yaşamıyla dikkat çeken usta oyuncu, Çılgın Bediş dizisinde yaşadığı kazayı da ilk kez anlattı.

Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı! Çılgın Bediş dizisindeki yaşadığı korkunç olay hayrete düşürdü

"Çılgın Bediş" dizisinde Necmi Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, 3+1 evde apartman dairesinde oturuyor. Siyah ve krem tonlarının hâkim olduğu salonunda altı kişilik yemek masası, siyah sehpa, iki berjer ve krem kanepe bulunan Taşdöğen'in evinde sadelik ön planda.

Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı! Çılgın Bediş dizisindeki yaşadığı korkunç olay hayrete düşürdü

Duvarlardaki tablolar, ödüller ve eski dostlarıyla çekilmiş fotoğraflar, sanatçının geçmişinden bugüne uzanan bir anı galerisi oluşturdu.

"YONCA EVCİMİK HAYATIMI KURTARDI"

Taşdöğen, "Çılgın Bediş" dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı büyük bir kazayı da ilk kez anlattı. Taşdöğen,"Bir sahnede avizeye çarptım, yere düşüp bayıldım. Hastaneye kaldırıldım ama o an ölümle burun buruna geldim. Hayatımı 'e borçluyum. Beni başka bir hastaneye götürerek hayatımı kurtardı," dedi.

Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı! Çılgın Bediş dizisindeki yaşadığı korkunç olay hayrete düşürdü
Sıkça Sorulan Sorular

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR?
19 Temmuz 1951 Erzurum doğumlu Selahattin Taşdöğen, tiyatro sanatçısıdır. aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor.
TGRT Haber
