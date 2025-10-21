Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı! Çılgın Bediş dizisindeki yaşadığı korkunç olay hayrete düşürdü

Aşk Nerede?, Hasbihal, Drüye'nin Güğümleri gibi dizilerde rol alan Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı. 58 yıldır sahnede olduğunu belirten Selahattin Taşdöğen, mütevazi evinin kapılarını ilk kez açtı.

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN, MÜTEVAZI EVİYLE GÖZ DOLDURDU

Rol aldığı çılgın Bediş dizisiyle beğeni toplayan Selahattin Taşdöğen, ilk kez evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Mütevazı yaşamıyla dikkat çeken usta oyuncu, Çılgın Bediş dizisinde yaşadığı kazayı da ilk kez anlattı.

"Çılgın Bediş" dizisinde Necmi Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, 3+1 evde apartman dairesinde oturuyor. Siyah ve krem tonlarının hâkim olduğu salonunda altı kişilik yemek masası, siyah sehpa, iki berjer ve krem kanepe bulunan Taşdöğen'in evinde sadelik ön planda.

Duvarlardaki tablolar, ödüller ve eski dostlarıyla çekilmiş fotoğraflar, sanatçının geçmişinden bugüne uzanan bir anı galerisi oluşturdu.

"YONCA EVCİMİK HAYATIMI KURTARDI"

Taşdöğen, "Çılgın Bediş" dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı büyük bir kazayı da ilk kez anlattı. Taşdöğen,"Bir sahnede avizeye çarptım, yere düşüp bayıldım. Hastaneye kaldırıldım ama o an ölümle burun buruna geldim. Hayatımı Yonca Evcimik'e borçluyum. Beni başka bir hastaneye götürerek hayatımı kurtardı," dedi.