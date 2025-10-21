Pınar Altuğ, kızı Su Atacan'ın giyimini eleştiren takipçisine ayar verdi

Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi ve 2009 yılında Su Atacan'ı dünyaya getirdi. Kızı 16 yaşına basan Pınar Altuğ, artık davetlere kızıyla birlikte katılıyor. Son paylaşımında kızıyla katıldığı davetten kare paylaşan Pınar Altuğ, kızının giyimini eleştirenlere ateş püskürdü.

PINAR ALTUĞ, KIZI SU ATACAN'I ELEŞTİRENLERE SESSİZ KALAMADI

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sık sık eşiyle arasındaki yaş farkı üzerine gelen yorumlara verdiği sert cevaplarla çok konuşulan Pınar Altuğ bu sefer ise kızı Su Atacan'a gelen yoruma da sesiz kalamadı.

Bir kullanıcı, Pınar Altuğ'un kızıyla paylaşımına "Kızınız bırakın çocukluğunu yaşasın. Çok kadın gibi giyiniyor. Yaşına uygun giyinmesini tavsiye ederim' yorumunu yaptı.

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Pınar Altuğ, kızının artık kendi kararlarını verebilecek bir birey olduğunun altını çizdi ve "Şu 16 yaşında kendi kararlarını veren bir genç kız, bu yaşlarda artık o kadar karışamıyorsunuz " dedi.