16°
Magazin
Estetik yaptıran İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan'a benzetildi

Son olarak Piyasa dizisinde rol alan İlayda Alişan, estetik işlemlerini abartınca sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Son hali şaşkına çeviren İlayda Alişan'a "“Gelin kaynana toprağından olurmuş” yorumları yağdı

Estetik yaptıran İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan'a benzetildi
Bir Çocuk Sevdim, Çukur, Masumiyet, Seversin gibi dizilerde rol alan İlayda Alişan'ın son paylaşımları sosyal medyayı salladı. dizisiyle ekranda olan oyuncunun son paylaşımı yaptırdığı iddialarını doğurdu. İlayda Alişan'ın son hali ise müstakbel kayınvalidesi 'a benzetildi.

İLAYDA ALİŞAN ESTETİK DOZUNU ARTTIRINCA TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile 2 senedir sevgili olan İlayda Alişan'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Son paylaşımında estetik işlemlerinin dozunu arttıran İlayda Alişan'a yorum yağdı

Estetik yaptıran İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan'a benzetildi

İLAYDA ALİŞAN'IN SON HALİ SEDA SAYAN'A BENZETİLDİ

Geçtiğimiz sezon Piyasa dizisinde “Münevver” karakteriyle başrolde yer alan güzel oyuncu, işlemleriyle bambaşka birine dönüştü. Alişan’ın değişimi kısa sürede “estetik mi yaptırdı?” tartışmalarını gündem olurken, oyuncunun son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan’a benzetildi.

Estetik yaptıran İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan'a benzetildi

İlayda Alişan geçtiğimiz yıllarda hakkında çıkan estetikli iddiaları hakkında; "15 yaşımdaki halim. Sektöre o yaşta başladım. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı, ne diyebilirim ki?" sözleriyle, konunun abartıldığını söyledi.

Estetik yaptıran İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan'a benzetildi

Sıkça Sorulan Sorular

İLAYDA ALİŞAN KAÇ YAŞINDA?
26 Şubat 1996 doğumlu İlayda Alişan, çocuk reklamlarının ardından 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisinde rol aldı. Benim Adım Gültepe dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan, Çukur dizisiyle popülerlik kazandı.
