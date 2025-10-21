Estetik yaptıran İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan'a benzetildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bir Çocuk Sevdim, Çukur, Masumiyet, Seversin gibi dizilerde rol alan İlayda Alişan'ın son paylaşımları sosyal medyayı salladı. Piyasa dizisiyle ekranda olan oyuncunun son paylaşımı estetik yaptırdığı iddialarını doğurdu. İlayda Alişan'ın son hali ise müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetildi.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile 2 senedir sevgili olan İlayda Alişan'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Son paylaşımında estetik işlemlerinin dozunu arttıran İlayda Alişan'a yorum yağdı
Geçtiğimiz sezon Piyasa dizisinde “Münevver” karakteriyle başrolde yer alan güzel oyuncu, botoks işlemleriyle bambaşka birine dönüştü. Alişan’ın değişimi kısa sürede “estetik mi yaptırdı?” tartışmalarını gündem olurken, oyuncunun son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan’a benzetildi.
İlayda Alişan geçtiğimiz yıllarda hakkında çıkan estetikli iddiaları hakkında; "15 yaşımdaki halim. Sektöre o yaşta başladım. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı, ne diyebilirim ki?" sözleriyle, konunun abartıldığını söyledi.