Estetik yaptıran İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan'a benzetildi

Bir Çocuk Sevdim, Çukur, Masumiyet, Seversin gibi dizilerde rol alan İlayda Alişan'ın son paylaşımları sosyal medyayı salladı. Piyasa dizisiyle ekranda olan oyuncunun son paylaşımı estetik yaptırdığı iddialarını doğurdu. İlayda Alişan'ın son hali ise müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetildi.

İLAYDA ALİŞAN ESTETİK DOZUNU ARTTIRINCA TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile 2 senedir sevgili olan İlayda Alişan'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Son paylaşımında estetik işlemlerinin dozunu arttıran İlayda Alişan'a yorum yağdı

İLAYDA ALİŞAN'IN SON HALİ SEDA SAYAN'A BENZETİLDİ

Geçtiğimiz sezon Piyasa dizisinde “Münevver” karakteriyle başrolde yer alan güzel oyuncu, botoks işlemleriyle bambaşka birine dönüştü. Alişan’ın değişimi kısa sürede “estetik mi yaptırdı?” tartışmalarını gündem olurken, oyuncunun son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan’a benzetildi.

İlayda Alişan geçtiğimiz yıllarda hakkında çıkan estetikli iddiaları hakkında; "15 yaşımdaki halim. Sektöre o yaşta başladım. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı, ne diyebilirim ki?" sözleriyle, konunun abartıldığını söyledi.