Natalie Portman'ın İstanbul'daki ilk durağı belli oldu! Gözünü Göcek'e dikti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Siyah Kuğu, Sevginin Gücü, Thor ve Yıldız Savaşları gibi filmlerin yıldızı Natalie Portman, ikinci kez İstanbul'a geldi. Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen ve Sarıyer'de oteline girerken görüntülenen Natalie Portman, kameralardan köşe buçak kaçtı. Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncunun ilk durağı Türk kahvaltısı oldu.
Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen Natalie Portman, ilk gününü Sarıyer'de geçirdi. Ailesiyle birlikte kahvaltı yapan dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, daha sonra ise sahilde uzun bir yürüyüş yaptı.
Sahilde dolaşıp kahvaltı yapan oyuncunun 1-2 gün İstanbul'da kaldıktan sonra Göcek'e geçerek orada da bir hafta tatil yapacağı öğrenildi.
İkinci kez Türkiye'ye gelen Natalie Portman, dün akşam İstanbul Sarıyer'de bulunan otele, çocuklarıyla beraber geldi. Otele girerken yüzünü kapatarak kameralardan kaçmaya çalışan Portman'ın ertesi gün görüntülendi.