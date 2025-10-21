Natalie Portman'ın İstanbul'daki ilk durağı belli oldu! Gözünü Göcek'e dikti

Siyah Kuğu, Sevginin Gücü, Thor ve Yıldız Savaşları gibi filmlerin yıldızı Natalie Portman, ikinci kez İstanbul'a geldi. Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen ve Sarıyer'de oteline girerken görüntülenen Natalie Portman, kameralardan köşe buçak kaçtı. Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncunun ilk durağı Türk kahvaltısı oldu.

NATALIE PORTMAN'IN İLK İŞİ TÜRK KAHVALTISI OLDU

Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen Natalie Portman, ilk gününü Sarıyer'de geçirdi. Ailesiyle birlikte kahvaltı yapan dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, daha sonra ise sahilde uzun bir yürüyüş yaptı.

Sahilde dolaşıp kahvaltı yapan oyuncunun 1-2 gün İstanbul'da kaldıktan sonra Göcek'e geçerek orada da bir hafta tatil yapacağı öğrenildi.

NATALIA PORTMAN GÖZÜNÜ GÖCEK'E DİKTİ

