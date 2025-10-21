Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Natalie Portman'ın İstanbul'daki ilk durağı belli oldu! Gözünü Göcek'e dikti

Oscar ödüllü 44 yaşındaki Natalie Portman, geçtiğimiz gün İstanbul'daki oteline girerken görüntülendi. Yüzünü gizleyen oyuncu, İstanbul Sarıyer'de kahvaltı yaparken görüntülendi. Natalie Portman'ın daha sonra ise çocuklarıyla birlikte Göcek'e gideceği öğrenildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:28

Siyah Kuğu, Sevginin Gücü, Thor ve Yıldız Savaşları gibi filmlerin yıldızı Natalie Portman, ikinci kez 'a geldi. Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen ve Sarıyer'de oteline girerken görüntülenen Natalie Portman, kameralardan köşe buçak kaçtı. Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncunun ilk durağı Türk kahvaltısı oldu.

NATALIE PORTMAN'IN İLK İŞİ TÜRK KAHVALTISI OLDU

Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen Natalie Portman, ilk gününü Sarıyer'de geçirdi. Ailesiyle birlikte kahvaltı yapan dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, daha sonra ise sahilde uzun bir yürüyüş yaptı.

Natalie Portman'ın İstanbul'daki ilk durağı belli oldu! Gözünü Göcek'e dikti

Sahilde dolaşıp kahvaltı yapan oyuncunun 1-2 gün İstanbul'da kaldıktan sonra Göcek'e geçerek orada da bir hafta yapacağı öğrenildi.

Natalie Portman'ın İstanbul'daki ilk durağı belli oldu! Gözünü Göcek'e dikti

NATALIA PORTMAN GÖZÜNÜ GÖCEK'E DİKTİ

İkinci kez 'ye gelen Natalie Portman, dün akşam İstanbul Sarıyer'de bulunan otele, çocuklarıyla beraber geldi. Otele girerken yüzünü kapatarak kameralardan kaçmaya çalışan Portman'ın ertesi gün görüntülendi.

Natalie Portman'ın İstanbul'daki ilk durağı belli oldu! Gözünü Göcek'e dikti
