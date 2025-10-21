Menü Kapat
16°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Dalkılıç rekora koşuyor! 12. kez ameliyat oldu, son hali ortaya çıktı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 12. kez burun ameliyatı oldu. Rekora koşan Murat Dalkılıç'ın son hali ise ortaya çıktı. Dalkılıç'ın yüzündeki şişlik ve değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Murat Dalkılıç rekora koşuyor! 12. kez ameliyat oldu, son hali ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
10:04
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
10:04

Bir Hayli, Yalan Dünya, Bu Nasıl Aşk, Kasaba, Lüzumsuz Savaş şarkılarla beğeni toplayan , son yıllarda yaşadığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önce 11. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın 12. kez ameliyat masasına yattığı öğrenildi.

MURAT DALKILIÇ 12. KEZ AMELİYAT OLDU

Sağlık sorunları nedeniyle geçmişte tam 11 kez burun ameliyatı geçiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 12. kez ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı. Dalkılıç'ın bu operasyon sonrası yüzündeki şişlik ve değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

Murat Dalkılıç rekora koşuyor! 12. kez ameliyat oldu, son hali ortaya çıktı

Murat Dalkılıç, burun ameliyatlarıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" demişti.

Murat Dalkılıç rekora koşuyor! 12. kez ameliyat oldu, son hali ortaya çıktı

MURAT DALKILIÇ'IN ÖZGE KAYA'YI VICTORIA SECRET DEFİLESİ'NDEN NEDEN TEK BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Victoria’s Secret 2025 defilesi senenin en çok oknuşulan olaylarından biri oldu. Defileyi izleyenler arasında ünlü oyuncu Özge Kaya da vardı. Güzel oyuncu, defile öncesi New York sokaklarında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Özge Kaya'ya Murat Dalkılıç'ın da eşlik etmesi beklenirken, gitmemesi dikkatlerden kaçmadı. Murat Dalkılıç'ın ameliyat olduğunun ortaya çıkmasının ardından ikili arasında kriz olduğu iddiaları da rafa kalktı.

Murat Dalkılıç rekora koşuyor! 12. kez ameliyat oldu, son hali ortaya çıktı
