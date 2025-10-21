Murat Dalkılıç rekora koşuyor! 12. kez ameliyat oldu, son hali ortaya çıktı

Bir Hayli, Yalan Dünya, Bu Nasıl Aşk, Kasaba, Lüzumsuz Savaş şarkılarla beğeni toplayan Murat Dalkılıç, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önce 11. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın 12. kez ameliyat masasına yattığı öğrenildi.

MURAT DALKILIÇ 12. KEZ AMELİYAT OLDU

Sağlık sorunları nedeniyle geçmişte tam 11 kez burun ameliyatı geçiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 12. kez ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı. Dalkılıç'ın bu operasyon sonrası yüzündeki şişlik ve değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

Murat Dalkılıç, burun ameliyatlarıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" demişti.

MURAT DALKILIÇ'IN ÖZGE KAYA'YI VICTORIA SECRET DEFİLESİ'NDEN NEDEN TEK BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Victoria’s Secret 2025 defilesi senenin en çok oknuşulan olaylarından biri oldu. Defileyi izleyenler arasında ünlü oyuncu Özge Kaya da vardı. Güzel oyuncu, defile öncesi New York sokaklarında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Özge Kaya'ya Murat Dalkılıç'ın da eşlik etmesi beklenirken, gitmemesi dikkatlerden kaçmadı. Murat Dalkılıç'ın ameliyat olduğunun ortaya çıkmasının ardından ikili arasında kriz olduğu iddiaları da rafa kalktı.