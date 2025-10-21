Kadınlara zorunluk askerlik mi geldi? Sunulan başvuru Türkiye’nin gündeminde

Kategoriler
Bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunduğu başvuru ile kadınlar ile erkeklerin eşit olduğu için kadınların da askere gitmesi gerektiğini belirtti.
Ülkemizde erkeklere zorunlu olan askerliğin kadınlar için de zorunlu olmasını savunan bir vatandaş kadınlar da zorunlu askerlik yapsın talebini iletti. TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvuru kısa sürede sosyal medyada gündem olurken iddialar hızla arttı. Resmi kurumlardan herhangi bir açıklama gelmezken şu an talep sadece kişisel bir başvuru olarak devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın eşitlik ilkesi hatırlatılarak yapılan başvuru ile beraber Türkiye'de kadınlar da askere gidecek iddiaları arttı. Şu an için sadece erkekler için zorunlu olan askerliğin kadınların da yapması gerektiğini savunan bir vatandaş başvuruda bulundu. Şu an için herhangi bir karar bulunmuyor.