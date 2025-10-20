Kadınlara askerlik yasası çıktı mı? İddialar kısa sürede yayıldı

Erkekler ile kadınların eşit olduğunu ve kadınların da zorunlu askerlik yapması gerektiğini savunan bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuruda bulundu. Kısa sürede tüm Türkiye'nin odağına yerleşen konu sonrasında kadınlar askere mi gidecek araştırmaları da başladı.

KADINLARA ASKERLİK YASASI ÇIKTI MI SON DAKİKA?

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvuru sonrasında kadınların askere gideceği konuşuldu. Konu sosyal medyada dolaşıma girerken iddialar büyüdü. Sadece bekar kadınların askere gideceği de konuşulurken bir vatandaşın kişisel başvurusu Türkiye gündemini değiştirdi. Kadınlara zorunlu askerlik başvurusu sonuçlanmazken şu an için herhangi bir karar alınmadı. Her gün çeşitli başvurular TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunuluyor.

KADINLAR ASKERE Mİ GİDECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine sunulan kadınlara zorunlu askerlik ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kadın ile erkeğin eşit olduğunu savunarak kadınların da zorunlu askerlik yapması gerektiğini düşünen bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuru sundu. Başvuru şu an sadece başvuru sürecinde olurken resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kadınlara askerlik ülkemizde zorunlu olmazken gönüllü olarak subay ve astsubay olarak görev alınabiliyor. Ülkemizde zorunlu askerlik sadece erkekleri kapsıyor.

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU MU OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın eşitlik ilkesi hatırlatılarak yapılan başvuruda kadınların da tıpkı erkekler gibi zorunlu askerlik yapması gerektiği savunuldu. Yapılan başvuru sosyal medyada dolaşıma girerken iddialar büyüdü. Birçok kişi TikTok, X ve Instagram'da çeşitli içerikleri üreterek konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Kadınlara zorunlu askerlik konusu günden güne büyürken resmi kurumlar ve isimler tarafından bir açıklama ve karar bulunmamakta.

TÜRK KADINLARI ASKERE GİDECEK Mİ?

Instagram ve TikTok'ta artan paylaşımlarla beraber tüm Türkiye'nin gündemine kadınlara zorunlu askerlik iddiası yerleşti. Bir vatandaşın sunduğu başvuru sonrasında kadınların askere gideceği iddiaları ortaya atılırken resmi bir karar çıkmadı. Ülkemizde mevcut askeri sistem yasalara göre askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve sonrasında yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde yalnızca erkek vatandaşlar için zorunlu tutmaktadır.