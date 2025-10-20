Kızlar askere mi gidecek? Kadınlara askerlik zorunluluğu gündemde

TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan başvuruda kadınların askerlik yapması gerektiği ifade edilirken kızlar askere mi gidiyor merak edildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan başvuru sonrasında kadınların da askere gitme durumu gündem oldu. Kısa sürede dolaşıma giren konu sonrasında sosyal medyada çeşitli içerikler de oluşturuldu. Kadınlara askerlik zorunluluğu iddialarının ardından kadınların askere giderken yanına ne alacakları, ne giyeceklerine dair ilginç videolar paylaşıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvuruda kadınların da erkekler gibi zorunlu askerlik yapması talep edildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki eşitlik ilkesine dikkat çekilerek kadınların da askerlik yapması gerektiğine dair ifadeler yer aldı. Başvurudaki bilgilere göre kadınların askerlik hizmetine katılması toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da dikkat çekici olabileceği belirtildi. Şu an için resmi bir karar bulunmazken kadınların askere gideceğine dair söylentiler devam ediyor. İddialar sonrası gözler resmi açıklamada.

Ülkemizde sadece erkekler zorunlu askerlik görevine tabi tutulurken kadınlar için zorunluluk bulunmamakta. Bir vatandaşın başvurusunda kadınlar ile erkeklerin eşit olmasından dolayı kadınların da askerlik yapması gerektiği bilgileri yer alırken resmi bir karar bulunmuyor. TSK bünyesinde gönüllü olarak subay ve astsubay olabilen kadınlar zorunluluk olarak değil, tercih olarak askerlik yapıyor. Türkiye'de şu an için kadınlara zorunlu askerlik kararı bulunmuyor. TBMM'ye yapılan başvuru kişisel bir başvuru olurken resmi bir belge niteliği taşımıyor. Başvurunun üzerine resmi makamların karar vermesi sonrası zorunlu askerlik olabilir fakat şu an için herhangi bir karar bulunmamakta. Buna göre kadınların askere gitme zorunluluğu şu an için bulunmuyor.

Dilekçe Komisyonu’na sunulan bir vatandaş talebi sonrasında kadınlara askerlik zorunluluğu Türkiye'nin gündemine yerleşti. Birçok kişi konu ile ilgili içerikleri sosyal medyada paylaşırken Türkiye'nin gündeminde kadınlara zorunlu askerlik konusu yer aldı. Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvuru kişisel olurken resmi bir karar bulunmuyor. Bir vatandaşın kadınlar ile erkeklerin eşit olduğundan dolayı kadınların da askerlik yapması gerektiğini savunduğu başvuru Dilekçe Komisyonu’na sunuldu. Resmi makamlar tarafından herhangi bir karar, açıklama bulunmuyor.