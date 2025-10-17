Kadınlar askere mi gidecek? TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuru sunuldu

Türkiye’de kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesine yönelik öneri, TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan bir vatandaş başvurusuyla gündeme geldi. Bu teklif, kısa sürede kamuoyunda tartışma konusu haline geldi.

KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvuruda, kadınların da tıpkı erkek vatandaşlar gibi zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulması talep edildi. Başvuruda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan eşitlik ilkesi hatırlatılarak, erkeklerin zorunlu askerlik yaparken kadınların bu yükümlülükten muaf tutulmasının eşit yurttaşlık anlayışıyla örtüşmediği belirtildi. Dilekçede ayrıca, kadınların askerlik hizmetine katılmasının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adım olacağı vurgulandı.

Söz konusu teklif, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları ve çeşitli platformlarda konunun hem toplumsal hem de hukuki boyutu üzerine tartışmalar yapıldı. Bazı çevreler bu öneriyi “eşitlik ilkesi” açısından değerlendirirken, bazıları da uygulama açısından tartışmalı buldu.

KADINLAR ASKERE Mİ GİDECEK?

Türkiye’de mevcut askerlik sistemi yalnızca erkek vatandaşları kapsıyor. Mevcut uygulamaya göre kadınlar için askerlik zorunluluğu bulunmuyor. Kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gönüllü olarak subay veya astsubay olabiliyor ve bu görevleri profesyonel bir kariyer kapsamında yürütüyor.

TBMM’ye sunulan teklif, sadece bireysel bir başvuru niteliğinde. Yani bu öneri henüz yasalaşmış ya da yürürlüğe girmiş bir düzenleme değil. Dolayısıyla Türkiye’de kadınların askerlik yapmasına dair mevcut sistemde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK Mİ GELDİ?

Kadınlara zorunlu askerlik getirilmesiyle ilgili teklif, henüz yalnızca Dilekçe Komisyonu’na sunulan bir vatandaş talebi aşamasında bulunuyor. Komisyonun bu başvuruyu değerlendirip karara bağlaması bekleniyor. Ancak şu anda bu konuda TBMM tarafından kabul edilmiş veya yürürlüğe girmiş herhangi bir yasa değişikliği mevcut değil.

Türkiye’de kadınlar için askerlik zorunluluğu bulunmamakla birlikte, Komisyon’un ilerleyen günlerde yapacağı değerlendirmeler konunun seyrini belirleyecek.