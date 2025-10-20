Kadınlara askerlik onaylandı mı son dakika? Kadınlara askerlik zorunlu mu 2025?

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan bir başvuruda yer alan bilgilere göre kadınlar ile erkeklerin eşitliğini savunarak kadınların da zorunlu askerlik yapması gerektiği belirtildi. Vatandaşın yaptığı başvuru kısa sürede ülke gündemine yerleşirken kadınlara askerlik onaylandı mı araştırılıyor.

KADINLARA ASKERLİK ONAYLANDI MI SON DAKİKA?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme gelen “kadınlara askerlik zorunluluğu” teklifi kısa sürede tüm Türkiye'ye yayıldı. Sosyal medyada dikkat çeken konu sonrasında kadınlara askerlik zorunlu olacak mı araştırmaları da başladı. Bir vatandaşın TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunduğu başvuruda kadınların da erkekler gibi askerlik yapması gerektiğine dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan eşitlik ilkesinin göz önünde bulundurularak kadınların da zorunlu askerlik kapsamına alınması gerektiği belirtilirken başvurunun onayı hakkında herhangi bir gelişme bulunmuyor. Başvuru kişisel olurken resmi makamların herhangi bir kararı bulunmamakta. Türkiye'nin gündeminde olan kadınlara zorunlu askerlik konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU MU?

KADINLAR ASKERE GİTMEK ZORUNDA MI?

