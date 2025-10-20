Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kadınlara askerlik onaylandı mı son dakika? Kadınlara askerlik zorunlu mu 2025?

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan kadınlara zorunlu askerlik konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Kadınlara askerlik onaylandı mı merak edilirken TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvuru da dikkat çekti. Erkekler ile kadınların eşit olduğunu savunan vatandaş kadınlara zorunlu askerlik için başvuruda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadınlara askerlik onaylandı mı son dakika? Kadınlara askerlik zorunlu mu 2025?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 14:10

Dilekçe Komisyonu’na sunulan bir başvuruda yer alan bilgilere göre kadınlar ile erkeklerin eşitliğini savunarak kadınların da zorunlu askerlik yapması gerektiği belirtildi. Vatandaşın yaptığı başvuru kısa sürede ülke gündemine yerleşirken kadınlara askerlik onaylandı mı araştırılıyor.

KADINLARA ASKERLİK ONAYLANDI MI SON DAKİKA?

Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme gelen “kadınlara askerlik zorunluluğu” teklifi kısa sürede tüm Türkiye'ye yayıldı. Sosyal medyada dikkat çeken konu sonrasında kadınlara askerlik zorunlu olacak mı araştırmaları da başladı. Bir vatandaşın TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunduğu başvuruda kadınların da erkekler gibi askerlik yapması gerektiğine dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan eşitlik ilkesinin göz önünde bulundurularak kadınların da zorunlu askerlik kapsamına alınması gerektiği belirtilirken başvurunun onayı hakkında herhangi bir gelişme bulunmuyor. Başvuru kişisel olurken resmi makamların herhangi bir kararı bulunmamakta. Türkiye'nin gündeminde olan kadınlara zorunlu askerlik konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Kadınlara askerlik onaylandı mı son dakika? Kadınlara askerlik zorunlu mu 2025?

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU MU?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan eşitlik ilkesini öne sürerek kadınların da erkekler gibi zorunlu askerlik yapması gerektiği bir vatandaşın başvurusunda yer aldı. Erkekler gibi kadınların da zorunlu askerlik yapması gerektiğini öne süren vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na sundu. Resmi makamlar tarafından net bir karar bulunmazken başvuru şu an için onaylanmadı. Kararın çıktığına dair herhangi bir açıklama bulunmazken kadınlara zorunlu askerlik şu an için bulunmuyor.

Kadınlara askerlik onaylandı mı son dakika? Kadınlara askerlik zorunlu mu 2025?

KADINLAR ASKERE GİTMEK ZORUNDA MI?

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan kişisel başvuruda erkekler gibi kadınların da askerlik yapması gerektiği yer aldı. Kısa sürede başvuru Türkiye'nin ana konusu haline gelirken çeşitli içerikler sosyal medyada paylaşıldı. Konu kısa sürede viral olurken binlerce kişi kadınlar askere gitmek zorunda mı araştırmasına başladı. Şu an için kadınlara zorunlu askerlik için net bir karar alınmazken süreç kişisel başvuru olarak devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızlar askere mi gidecek? Kadınlara askerlik zorunluluğu gündemde
ETİKETLER
#Türkiye
#tbmm
#eşitlik
#Kadın Askerlik
#Zorunlu Askerlik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.