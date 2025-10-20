Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki yeni iddia "pes" dedirtti

Şarkıcı Ebru Gündeş, 2024 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir'den geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Ortaya atılan iddialara göre; Murat Özdemir'in Elif Buse Doğan ile ilişki yaşadığı hatta Ebru Gündeş'in bu ilişkiye dair mesajları yakaladığı yönünde.

EBRU GÜNDEŞ'TEN BOŞANAN MURAT ÖZDEMİR'İN ELİF BUSE DOĞAN İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024’te Dubai'de nikâh masasına oturmuştu. Dubai'ye taşınan Ebru Gündeş, kısa süre önce, sosyal medya hesabından iş insanı Murat Özdemir ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ebru Gündeş'in sosyal medya hesabından yayınladığı boşanma açıklamasında "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim...'' ifadelerine yer vermişti.

MURAT ÖZDEMİR VE ELİF BUSE DOĞAN HAKKINDAKİ YENİ İDDİA GÜNDEM OLDU

26 Eylül’de boşanan Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir cephesinden gündem olacak bir iddia geldi. İddialara göre; Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir, şarkıcı Elif Buse Doğan ile aşk yaşıyor.

Snob Magazin ise bu iddiayı daha da ileri götürdü ve bomba iddialar gündeme geldi. İddiaya göre; Ebru Gündeş’in, evli olduğu süreçte Murat Özdemir’in şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladıktan sonra mahkemeye koştuğu iddia edildi. Çıkan iddialar karşısında her iki taraf da sessizliğini koruyor.