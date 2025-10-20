Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki yeni iddia "pes" dedirtti

Şarkıcı Ebru Gündeş'in geçtiğimiz haftalarda boşandığı Murat Özdemir'in Elif Buse Doğan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Son olarak Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki iddia ise sosyal medyayı salladı.

Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki yeni iddia
KAYNAK:
Snob Magazin
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 16:48

Şarkıcı , 2024 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir'den geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Ortaya atılan iddialara göre; Murat Özdemir'in Elif Buse Doğan ile ilişki yaşadığı hatta Ebru Gündeş'in bu ilişkiye dair mesajları yakaladığı yönünde.

EBRU GÜNDEŞ'TEN BOŞANAN MURAT ÖZDEMİR'İN ELİF BUSE DOĞAN İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024’te Dubai'de nikâh masasına oturmuştu. Dubai'ye taşınan Ebru Gündeş, kısa süre önce, sosyal medya hesabından iş insanı Murat Özdemir ile kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki yeni iddia "pes" dedirtti

Ebru Gündeş'in sosyal medya hesabından yayınladığı boşanma açıklamasında "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim...'' ifadelerine yer vermişti.

Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki yeni iddia "pes" dedirtti

MURAT ÖZDEMİR VE ELİF BUSE DOĞAN HAKKINDAKİ YENİ İDDİA GÜNDEM OLDU

26 Eylül’de boşanan Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir cephesinden gündem olacak bir geldi. İddialara göre; Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir, şarkıcı Elif Buse Doğan ile aşk yaşıyor.

Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki yeni iddia "pes" dedirtti

Snob Magazin ise bu iddiayı daha da ileri götürdü ve bomba iddialar gündeme geldi. İddiaya göre; Ebru Gündeş’in, evli olduğu süreçte Murat Özdemir’in şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladıktan sonra mahkemeye koştuğu iddia edildi. Çıkan iddialar karşısında her iki taraf da sessizliğini koruyor.

Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki yeni iddia "pes" dedirtti
Sıkça Sorulan Sorular

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
16 Mart 1993 Kocaeli doğumlu Elif Buse Doğan, 2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk halk müziği bölümünden mezun olmuştur.
ETİKETLER
#boşanma
#ebru gündeş
#iddia
#Murat Özdemir
#Elif Buse Doğan
#Aşk Ilişkisi
#Magazin
