Ünlü oyuncu Natalie Portman ikinci kez İstanbul’da!

Siyah Kuğu, Sevginin Gücü, Thor ve Yıldız Savaşları gibi filmlerin yıldızı Natalie Portman, ikinci kez İstanbul'a geldi. Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen ve Sarıyer'de oteline girerken görüntülenen Natalie Portman, kameralardan köşe buçak kaçtı.

NATALIE PORTMAN İKİNCİ KEZ İSTANBUL'DA

Otele girerken yüzünü kapatarak kameralardan kaçmaya çalışan Portman, sade tarzı ve doğal tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun İstanbul’a ne amaçla geldiği ise henüz bilinmiyor.

NATALIE PORTMAN'IN İSTANBUL SEVGİSİ

Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, geçtiğimiz yıl da İstanbul’a gelmiş ve sessiz sedasız ülkesine dönmüştü. Son olarak Fountain of Youth filminde rol alan oyuncu bir hayranıyla Kız Kulesi önünde çekildiği fotoğrafla gündeme gelmişti.