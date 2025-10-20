Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Ünlü oyuncu Natalie Portman ikinci kez İstanbul’da!

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Kameraları karşısında gören 44 yaşındaki Natalie Portman, yüzü gizleyerek otele girerek görüntü vermedi.

Haber Merkezi
20.10.2025
20.10.2025
Siyah Kuğu, Sevginin Gücü, Thor ve Yıldız Savaşları gibi filmlerin yıldızı Natalie Portman, ikinci kez 'a geldi. Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen ve Sarıyer'de oteline girerken görüntülenen Natalie Portman, kameralardan köşe buçak kaçtı.

NATALIE PORTMAN İKİNCİ KEZ İSTANBUL'DA

Otele girerken yüzünü kapatarak kameralardan kaçmaya çalışan Portman, sade tarzı ve doğal tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun İstanbul’a ne amaçla geldiği ise henüz bilinmiyor.

Ünlü oyuncu Natalie Portman ikinci kez İstanbul’da!

NATALIE PORTMAN'IN İSTANBUL SEVGİSİ

Dünyaca ünlü Natalie Portman, geçtiğimiz yıl da İstanbul’a gelmiş ve sessiz sedasız ülkesine dönmüştü. Son olarak Fountain of Youth filminde rol alan oyuncu bir hayranıyla Kız Kulesi önünde çekildiği fotoğrafla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu Natalie Portman ikinci kez İstanbul’da!
NATALIE PORTMAN KİMDİR?
9 Haziran 1981 doğumlu Natalie Portman, bir Akademi Ödülü ve iki Altın Küre Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül aldı. Natalie Portman, oyunculuk kariyerine on iki yaşında, aksiyon filmi Léon: The Professional'da (1994) filminde rol alarak adını duyurdu.
