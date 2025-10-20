İlk kez baba olan Ferdi Kadıoğlu'nun kızıyla pozuna beğeni yağdı

Hollanda'da yetişmiş Türk milli futbol oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu, baba olmanın heyecanını yaşadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun kızıyla ilk karesine ise beğeni yağdı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN BABALIK HEYECANI

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in dünyaya gelen kız bebeklerini sosyal medyadan paylaştı. Çift, minik kızlarına Felicia Sofia adını verdi.

Yeni doğan bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, hastanede çektirdikleri kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

SERA VRIJ, FERDİ KADIOĞLU VE KIZINI İLK KEZ PAYLAŞTI

Sera Vrij'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Baba kızın ilk pozunu paylaşan Sera Vrij, "İhtiyacım olan her şey" notunu düştü.

Futbol camiası ve ünlü ismin hayranları, baba ve kızının karesine yorum yağdırdı. Ferdi Kadıoğlu'na eski takım arkadaşları İsmail Yüksek ve Mert Müldür'den de tebrik mesajı geldi.