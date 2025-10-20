Menü Kapat
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

İlk kez baba olan Ferdi Kadıoğlu'nun kızıyla pozuna beğeni yağdı

Milli takım oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun kızıyla ilk karesini ise anne Sera Vrij paylaştı.

İlk kez baba olan Ferdi Kadıoğlu'nun kızıyla pozuna beğeni yağdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
14:11
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
14:11

Hollanda'da yetişmiş Türk milli futbol oyuncusu olan , olmanın heyecanını yaşadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun kızıyla ilk karesine ise beğeni yağdı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN BABALIK HEYECANI

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in dünyaya gelen bebeklerini sosyal medyadan paylaştı. Çift, minik kızlarına Felicia Sofia adını verdi.

İlk kez baba olan Ferdi Kadıoğlu'nun kızıyla pozuna beğeni yağdı

Yeni doğan bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, hastanede çektirdikleri kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

İlk kez baba olan Ferdi Kadıoğlu'nun kızıyla pozuna beğeni yağdı

SERA VRIJ, FERDİ KADIOĞLU VE KIZINI İLK KEZ PAYLAŞTI

Sera Vrij'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Baba kızın ilk pozunu paylaşan Sera Vrij, "İhtiyacım olan her şey" notunu düştü.

İlk kez baba olan Ferdi Kadıoğlu'nun kızıyla pozuna beğeni yağdı

Futbol camiası ve ünlü ismin hayranları, baba ve kızının karesine yorum yağdırdı. Ferdi Kadıoğlu'na eski takım arkadaşları İsmail Yüksek ve Mert Müldür'den de tebrik mesajı geldi.

Birce Akalay yakın dostu İbrahim Çelikkol'u tek kalemde sildi! Listede yok yok

Sıkça Sorulan Sorular

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999 Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Premier League takımlarından Brighton & Hove Albion'da forma giymektedir.
