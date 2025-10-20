Birce Akalay yakın dostu İbrahim Çelikkol'u tek kalemde sildi! Listede yok yok

Son olarak ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda ifadesine başvurulan Birce Akalay'ın kanında ise yasaklı madde tespit edildi. Birce Akalay dün ise sosyal medya hesabından içinde yakın arkadaşı olan İbrahim Çelikkol'un da olduğu bir dizi ünlü arkadaşını takipten çıktı.

BİRCE AKALAY TÜM ÜNLÜ DOSTLARINI SİLDİ! HERKES İBRAHİM ÇELİKKOL'A ŞAŞIRDI

Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Birce Akalay, sosyal medya hesabından arkadaşlarını takipten çıktı. Akalay yakın dostları İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan’ın yanı sıra Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimleri takipten çıkardı.

Peş peşe birçok projede yer alan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, çok yakın dost olduklarını sık sık kameralar önünde dile getiriyor. Birce Akalay'ın sosyal medyada İbrahim Çelikkol'u da takipten çıkarması merak konusu oldu.

KANINDA YASAKLI MADDE KULLANAN BİRCE AKALAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Birce Akalay kanında yasaklı madde tespit edilmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımda; "Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim. Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim. En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle.." dedi.