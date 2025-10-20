Menü Kapat
Birce Akalay yakın dostu İbrahim Çelikkol'u tek kalemde sildi! Listede yok yok

Sık sık bir araya gelen İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay'ın arası açıldı. Uyuşturucu operasyonunda yasaklı madde kullandığı ortaya çıkan Birce Akalay'ın ayrıca Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimleri takipten çıkarması gündem oldu.

Birce Akalay yakın dostu İbrahim Çelikkol'u tek kalemde sildi! Listede yok yok
Son olarak ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda ifadesine başvurulan 'ın kanında ise yasaklı madde tespit edildi. Birce Akalay dün ise sosyal medya hesabından içinde yakın arkadaşı olan 'un da olduğu bir dizi ünlü arkadaşını takipten çıktı.

BİRCE AKALAY TÜM ÜNLÜ DOSTLARINI SİLDİ! HERKES İBRAHİM ÇELİKKOL'A ŞAŞIRDI

Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Birce Akalay, sosyal medya hesabından arkadaşlarını takipten çıktı. Akalay yakın dostları İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan’ın yanı sıra Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimleri takipten çıkardı.

Birce Akalay yakın dostu İbrahim Çelikkol'u tek kalemde sildi! Listede yok yok

Peş peşe birçok projede yer alan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, çok yakın dost olduklarını sık sık kameralar önünde dile getiriyor. Birce Akalay'ın sosyal medyada İbrahim Çelikkol'u da takipten çıkarması merak konusu oldu.

Birce Akalay yakın dostu İbrahim Çelikkol'u tek kalemde sildi! Listede yok yok

KANINDA YASAKLI MADDE KULLANAN BİRCE AKALAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Birce Akalay kanında yasaklı madde tespit edilmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımda; "Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim. Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim. En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle.." dedi.

Birce Akalay yakın dostu İbrahim Çelikkol'u tek kalemde sildi! Listede yok yok
Kritik süre devam ediyor! Yakın arkadaşı Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı
Terry Crews'in Türkiye sevgisi! Keremcem ve Serkan Çayoğlu ile bir araya geldi

BİRCE AKALAY KAÇ YAŞINDA?
19 Haziran 1984 doğumlu Birce Akalay, 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil etti. 2007 yılında Kader dizisindeki "Lamia" karakteriyle ilk kez başrol oldu.
#birce akalay
#uyuşturucu operasyonu
#ibrahim çelikkol
#Adli Tıp Raporu
#Kan Testi
#Antidepresan
#Magazin
