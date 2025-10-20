Menü Kapat
14°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Kritik süre devam ediyor! Yakın arkadaşı Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı

Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu yakın arkadaşı İzzet çapa paylaştı. Çapa, Fatih Ürek'in sevenlerini uyararak, "Lütfen internette dolaşan haberlere inanmayın, beyin ölümü gerçekleşmiş değil" dedi.

Evinde geçirdiği sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden ile ilgili geçtiğimiz hafta menajeri açıklama yaptı. Ünlü isimle ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılırken, İzzet Çapa yakın arkadaşının son sağlık durumuyla ilgili konuştu.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Fatih Ürek'in yakın arkadaşı İzzet Çapa, sanatçının son durumuna dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Çapa, "Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden yeni çıktım. Sevenleri, dostları ve ailesi aynı kapının önünde umutla bekliyor. Herkesin tek isteği onun o ışıltılı gülümsemesini yeniden görebilmek." ifadelerini kullandı.

Kritik süre devam ediyor! Yakın arkadaşı Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı

"FATİH ÜREK'İN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMEDİ"

Çapa, sosyal medyada yayılan "beyin ölümü gerçekleşti" iddialarına da sitem ederek, "Lütfen internette dolaşan hiçbir habere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik kritik süreci takip ediyor. Fatih'in kalbi güçlü, direnci yerinde. O 20 dakikalık süreçte beyninde olası etkiler inceleniyor, ancak henüz net bir durum yok." dedi.

Kritik süre devam ediyor! Yakın arkadaşı Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı

FATİH ÜREK'İN MENAJERİNDEN ÇIKAN HABERLERE SİTEM

Fatih ürek'in menajeri ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kritik süre devam ediyor! Yakın arkadaşı Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı
Sıkça Sorulan Sorular

FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA?
3 Nisan 1966 Erzurum doğumlu Fatih Ürek, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.
ETİKETLER
#sağlık durumu
#yoğun bakım
#kalp krizi
#fatih ürek
#Beyin Ölümü
#Magazin
