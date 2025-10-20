Menü Kapat
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den boşanma açıklaması geldi! Sadece 1 yıl önce çektikleri video tekrar gündem oldu

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir bir süredir haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı. 2022 yılında evlenen ünlü çift yaptıkları paylaşımda; ''Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık'' dedi.

Aşk 101 ile adını geniş kitlere duyuran İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir 2022 yılında İtalya'da evlendi ve İstanbul'da da düğün yaptı. Evlilik kararlarıyla şaşırtan çift, dün yaptıkları ortak paylaşımda ise boşanmaya kara verdiklerini bildirdi.

İPEK FİLİZ YAZICI VE UFUK BEYDEMİR'DEN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir; "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru, geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık" diyerek iddiaları doğruladı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den boşanma açıklaması geldi! Sadece 1 yıl önce çektikleri video tekrar gündem oldu

Ünlü çift herkesin yapacağı yorumlara da dikkat etmesi gerektiğini belirtti ve "Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle…" dedi.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den boşanma açıklaması geldi! Sadece 1 yıl önce çektikleri video tekrar gündem oldu

İPEK FİLİZ YAZICI VE UFUK BEYDEMİR "BİZ ASLA BOŞANMAYACAĞIZ" DİYALOĞU TEKRAR GÜNDEM OLDU

kararı alan ve hayranlarını şaşırtan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in yaklaşık 1 yıl önce çektikleri video tekrar gündem oldu. ipek Filiz Yazıcı'nın "Bir daha evlenir misin?" sorusuna, Ufuk Beydemir, "Bu evlilik yürümediyse hiçbir evlilik yürümez" dedi. İpek Filiz Yazıcı ise "Yanlış cevap biz hiç boşanmayacağız" dedi.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den boşanma açıklaması geldi! Sadece 1 yıl önce çektikleri video tekrar gündem oldu
