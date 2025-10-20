Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Tuğçe Tayfur "Kardeşlerimle aramda sorun yok" dedi, Taha Tayfur ile ilgili sözleri şaşırttı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, akrabalarıyla yaşadığı miras kavgası hakkında açıklamalarda bulundu. Abileri ve ablalarıyla görüştüğünü belirten Tuğçe Tayfur, en küçük kardeşi Taha Tayfur'a ise henüz ulaşamadığını belirtti.

20.10.2025
20.10.2025
saat ikonu 10:13

Arabesk müziği sanatçısı 'un 2 Ocak tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından yeğenleri ve çocukları arasında miras kavgası başladı. Eşi ile birlikte Bebek'te mekan açan , miras kavgası hakkında ilk kez konuştu. Kırgınlıkların olduğunu belirten Tayfur, "Sülalemizle kırgınlığımız devam ediyor. Ancak ablalarım ve abilerimle hiçbir sorun yok, görüşme halindeyiz" dedi.

TUĞÇE TAYFUR BABA TARAFINA KIRGIN

Tuğçe Tayfur yaşadığı miras kavgası sebebiyle akrabalarıyla mahkemelik oldu. Kırgınlıkların devam ettiğini belirten Tayfur, "Baba sülalesinden bahsediyorsanız, kırgınlık tabii ki de devam ediyor. Ben artık bunlara gülerek cevap veriyorum çünkü çok ağladım, o yüzden süreci takip etmeyi bıraktık... Tabii ki de bir ailem var, onların geleceğini korumak zorundayım." dedi.

Tuğçe Tayfur "Kardeşlerimle aramda sorun yok" dedi, Taha Tayfur ile ilgili sözleri şaşırttı

TUĞÇE TAYFUR, KARDEŞİ TAHA TAYFUR'A HENÜZ ULAŞAMADI

En küçük kardeşine henüz ulaşamadığını belirten Tuğçe Tayfur, "Çocuklarım var, abim var, 2 tane ablam var, kardeşim var. Onları da düşünmek zorundayım. Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Küçük kardeşim Taha'yı arıyorum ama henüz ulaşamadım. İnşallah ona da ulaşırım. Ablalarım, abim hep birlikteyiz." dedi.

Tuğçe Tayfur "Kardeşlerimle aramda sorun yok" dedi, Taha Tayfur ile ilgili sözleri şaşırttı

Tuğçe Tayfur, babasının Adana'da yeni açılan müzesini henüz ziyaret etmediğini belirtti ve; "Sarıçam Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz, beni ve annemi de çok kez aradılar. En kısa zamanda gideceğim, çok güzel yapmışlar. Orada babamın bir stüdyosu var, amcamın oğlu Cumali ağabey onu götürmüştü. Ben de orada vokal yapmıştım, benim için duygusal anlardı." dedi.

Tuğçe Tayfur "Kardeşlerimle aramda sorun yok" dedi, Taha Tayfur ile ilgili sözleri şaşırttı
