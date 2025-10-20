O Ses Türkiye finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner Olmak İster'de elendiği soru dikkat çekti

O Ses Türkiye’deki başarısıyla adını duyuran Funda Kayacık, bu kez ise Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’de şansını denedi. Üçüncü soruda elenen Kayacık, üçüncü soruda yaptığı hatayla elendi. “Patladım mı? Patladım!” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yarışmadaki doğal tavırları izleyicilerden tam not aldı.

FUNDA KAYACIK BU KEZ KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILDI

Kim Milyoner Olmak İster?'in 1185. bölümünde yarışmacı koltuğuna bu kez O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran seslendirme sanatçısı Rümeysa Funda Kayacık oturdu. Enerjisiyle dikkat çeken Funda Kayacık, büyük heyecanla başladığı yarışmada üçüncü soruya kadar gelebildi.

Üçüncü soruda ise, "Yeryüzünün denizle kaplı olmayan bölgesine verilen isim olan 'kara' ve 'siyah' kelimeleriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?" şeklinde bir ifade yer aldı. "Kara" kelimesinin hem renk hem de toprak anlamında kullanılmasından yola çıkan Kayacık, doğru cevabın "eş anlamlı" olduğunu düşündü. Ancak sorunun doğru yanıtı "sesteş (eş sesli)" idi.

Verdiği yanlış cevap sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Funda Kayacık, "Patladım mı? Patladım!" diyerek hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri güldürdü. Oktay Kaynarca da Funda Kayacık'ın tepkisine hem şaşırdı hem de güldü.