Terry Crews'in Türkiye sevgisi! Keremcem ve Serkan Çayoğlu ile bir araya geldi

ABD'li oyuncu ve komedyen Terry Crews Türkiye'ye geldi. Eylül ayında İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte Keremcem ile tanışan Terry Crews, ikinci kez geldiğinde de hem Serkan Çayoğlu ile hem de Keremcem ile tekrar bir araya geldi.

TERRY CREWS İLE KEREMCEM TEKRAR BİR ARADA

Geçtiğimiz ay ABD ünlü isim Terry Crews, İstanbul'a bir etkinlik için geldi. Yedikule Zindanları'na gidip Boğaz manzaralı bir restoranda yemek yiyen dünyaca ünlü isim burada ise Keremcem ile tanıştı ve sohbet etti.

Terry Crews, bir ay sonra yeniden İstanbul'a geldi. Keremcem ile Crews yine bir etkinlikte buluştu.

Ünlü oyuncu ve komedyen ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Keremcem, paylaşımına "Muhteşem bir gece" ifadelerini not düştü.

Oyuncu ve komedyen Terry Crews, ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinin setini de ziyaret etti. Oyuncu, yapımın setinde oyuncular ve ekiple bir araya geldi. Crews, Serkan Çayoğlu ile de tanışıp sohbet etti.