Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Terry Crews'in Türkiye sevgisi! Keremcem ve Serkan Çayoğlu ile bir araya geldi

ABD'li ünlü oyuncu Terry Crews 1 ay arayla ikinci kez Türkiye'ye geldi. Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisini ziyaret eden Terry Crews daha sonra ise bir etkinlikte tanıştığı Keremcem ile buluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Terry Crews'in Türkiye sevgisi! Keremcem ve Serkan Çayoğlu ile bir araya geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 11:16

'li oyuncu ve komedyen Terry Crews 'ye geldi. Eylül ayında 'da düzenlenen bir etkinlikte Keremcem ile tanışan Terry Crews, ikinci kez geldiğinde de hem ile hem de Keremcem ile tekrar bir araya geldi.

TERRY CREWS İLE KEREMCEM TEKRAR BİR ARADA

Geçtiğimiz ay ABD ünlü isim Terry Crews, İstanbul'a bir etkinlik için geldi. Yedikule Zindanları'na gidip Boğaz manzaralı bir restoranda yemek yiyen dünyaca ünlü isim burada ise Keremcem ile tanıştı ve sohbet etti.

Terry Crews'in Türkiye sevgisi! Keremcem ve Serkan Çayoğlu ile bir araya geldi

Terry Crews, bir ay sonra yeniden İstanbul'a geldi. Keremcem ile Crews yine bir etkinlikte buluştu.

Terry Crews'in Türkiye sevgisi! Keremcem ve Serkan Çayoğlu ile bir araya geldi

Ünlü oyuncu ve komedyen ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Keremcem, paylaşımına "Muhteşem bir gece" ifadelerini not düştü.

Terry Crews'in Türkiye sevgisi! Keremcem ve Serkan Çayoğlu ile bir araya geldi

Oyuncu ve komedyen Terry Crews, ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinin setini de ziyaret etti. Oyuncu, yapımın setinde oyuncular ve ekiple bir araya geldi. Crews, Serkan Çayoğlu ile de tanışıp sohbet etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den boşanma açıklaması geldi! Sadece 1 yıl önce çektikleri video tekrar gündem oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den boşanma açıklaması geldi! Sadece 1 yıl önce çektikleri video tekrar gündem oldu

Sıkça Sorulan Sorular

TERRY CREWS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
30 Temmuz 1968 doğumlu Terry Crews, Amerikalı komedyen, oyuncu ve eski profesyonel amerikan futbolu oyuncusudur.
ETİKETLER
#Türkiye
#istanbul
#abd
#Serkan Çayoğlu
#Terry Crews
#Keremcem
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.