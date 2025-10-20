Menü Kapat
TGRT Haber
14°
 Dilek Ulusan

Jennifer Lopez, "Hiç sevilmedim" dedi! Eski eşi küplere bindi, tüm yaşadıklarını anlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez verdiği son röportajda, "Hiç sevilmedim" dedi. Daha önce 4 kez evlenen Jennifer Lopez'e eski eşi Ojani Noa tepki gösterdi. Ojani Noa, Jennifer Lopez'i kendisini aldatmakla suçladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
15:09
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
15:17

Ünlü ABD’li şarkıcı ve söz yazarı ’in verdiği röportajda, "Daha önce hiç sevilmedim" sözleriyle çok konuşuldu. Jennifer Lopez'e ilk yorum ise ilk eşi Ojani Noa'dan geldi. Ojani Noa eski eşi Jennifer Lopez'e öfke kustu.

JENNIFER LOPEZ'İN SÖZLERİ KENDİSİNE PAHALIYA PATLADI!

Jennifer Lopez’in eski eşi Ojani Noa'dan “gerçek anlamda sevildiğini hiç hissetmediğini” açıklamasının ardından sosyal medyadan sert bir tepki gösterdi.

Ojani Noa, Jennifer Lopez'e tepki göstererek, “Dört kez evlendin. Tüm eşlerin de seni sevdi. Ben senin için başka bir eyalete taşındım, kariyerine destek oldum. Ama sen şöhreti ve serveti tercih ettin. Bana yalan söyledin, beni aldattın.” dedi.

Jennifer Lopez, "Hiç sevilmedim" dedi! Eski eşi küplere bindi, tüm yaşadıklarını anlattı

Noa, Lopez’in ilişkilerini kamuoyu önünde kendi imajını korumak için kullandığını iddia ederek, “Senin için önemli olan değil, görünüş ve statüydü. Geçmişi çarpıtıyorsun” dedi.

Jennifer Lopez, "Hiç sevilmedim" dedi! Eski eşi küplere bindi, tüm yaşadıklarını anlattı

Jennifer Lopez ise kısa süre önce katıldığı bir radyo programında, eski eşlerinden hiçbiri tarafından gerçekten sevildiğini hissetmediğini söylemişti. Lopez, “Ben sevilmeyecek biri değilim, ama onlar buna muktedir değiller” ifadelerini kullanmıştı.

Jennifer Lopez, "Hiç sevilmedim" dedi! Eski eşi küplere bindi, tüm yaşadıklarını anlattı

Jennifer Lopez ilk olarak Ojani Noa ile 1997 yılında evlendi ve 1998 yılında ise boşandı. Ünlü şarkıcı daha sonra Cris Judd, Marc Anthony ve Ben Affleck ile evlilikler gerçekleştirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

OJANI NOA KİMDİR?
11 Haziran 1974'te Küba'da doğan Ojani Noa, oyuncudur. 1997 yılında Jennifer Lopez ile evlenen Ojani Noa, 1998 yılında ise ünlü isimden boşandı.
