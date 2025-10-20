Jennifer Lopez, "Hiç sevilmedim" dedi! Eski eşi küplere bindi, tüm yaşadıklarını anlattı

Ünlü ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Jennifer Lopez’in verdiği röportajda, "Daha önce hiç sevilmedim" sözleriyle çok konuşuldu. Jennifer Lopez'e ilk yorum ise ilk eşi Ojani Noa'dan geldi. Ojani Noa eski eşi Jennifer Lopez'e öfke kustu.

JENNIFER LOPEZ'İN SÖZLERİ KENDİSİNE PAHALIYA PATLADI!

Jennifer Lopez’in eski eşi Ojani Noa'dan “gerçek anlamda sevildiğini hiç hissetmediğini” açıklamasının ardından sosyal medyadan sert bir tepki gösterdi.

Ojani Noa, Jennifer Lopez'e tepki göstererek, “Dört kez evlendin. Tüm eşlerin de seni sevdi. Ben senin için başka bir eyalete taşındım, kariyerine destek oldum. Ama sen şöhreti ve serveti tercih ettin. Bana yalan söyledin, beni aldattın.” dedi.

Noa, Lopez’in ilişkilerini kamuoyu önünde kendi imajını korumak için kullandığını iddia ederek, “Senin için önemli olan sevgi değil, görünüş ve statüydü. Geçmişi çarpıtıyorsun” dedi.

Jennifer Lopez ise kısa süre önce katıldığı bir radyo programında, eski eşlerinden hiçbiri tarafından gerçekten sevildiğini hissetmediğini söylemişti. Lopez, “Ben sevilmeyecek biri değilim, ama onlar buna muktedir değiller” ifadelerini kullanmıştı.

Jennifer Lopez ilk olarak Ojani Noa ile 1997 yılında evlendi ve 1998 yılında ise boşandı. Ünlü şarkıcı daha sonra Cris Judd, Marc Anthony ve Ben Affleck ile evlilikler gerçekleştirdi.