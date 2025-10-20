Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'uydu

Kurtlar Vadisi dizisindeki “Baba Memduh” karakteriyle tanınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Son yıllarını geçirdiği Darülaceze’de yaşamını yitiren Yiğittürk’ün vefatı sanat dünyasında büyük üzüntüye sebep oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'uydu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 16:15

Bir döneme damgasını vuran dizisinde canlandırdığı “Baba Memduh” karakteriyle hafızalara kazınan usta Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının, son yıllarını geçirdiği Darülaceze’de hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'uydu

Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden birine hayat veren Yiğittürk’ün haberini, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

ONUR AKAY DUYURDU

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u, Sıla dizisinin Firuz Ağası usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı. Sanat camiasında saygın bir yere sahip olan Namık Kemal Yiğittürk’ün ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Oyuncunun cenaze detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağı bildirildi.

Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'uydu

NAMIK KEMAL YİĞİTTÜRK KİMDİR?

1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon izleyicisiyle ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle buluştu. Uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalarda yer etti.

Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'uydu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor
ETİKETLER
#vefat
#oyuncu
#kurtlar vadisi
#Namık Kemal Yiğittürk
#Baba Memduh
#Türk Televizyonu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.