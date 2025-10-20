Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'uydu

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Baba Memduh” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının, son yıllarını geçirdiği Darülaceze’de hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden birine hayat veren Yiğittürk’ün vefat haberini, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

ONUR AKAY DUYURDU

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u, Sıla dizisinin Firuz Ağası usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı. Sanat camiasında saygın bir yere sahip olan Namık Kemal Yiğittürk’ün ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Oyuncunun cenaze detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağı bildirildi.

NAMIK KEMAL YİĞİTTÜRK KİMDİR?

1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon izleyicisiyle ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle buluştu. Uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalarda yer etti.