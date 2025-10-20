Menü Kapat
14°
Kültür - Sanat
 Serhat Yıldız

Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor

Türk mutfak ekipmanı sektörü, İtalya'da düzenlenen ve sektörün en büyük buluşmalarından biri olan Host Milano 2025'e 83 firma ile katılım gösterdi. Üretici olarak bakıldığında İtalya'nın ardından fuara en yüksek katılımı gösteren ülkenin Türkiye olduğunu belirten Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, fuardan yaklaşık 400 milyon euroluk siparişle dönmeyi öngördüklerini söyledi.

Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor
Mutfak sektöründe en güçlü ülkelerden biri olan , 17–21 Ekim 2025 tarihleri arasında Milano’da düzenlenen Host Milano 2025'e 83 firma ile katılım gösterdi. 62 ülkenin katıldığı fuarda Türkiye'nin toplam sayı olarak dördüncü, üretici ülke olarak bakıldığında ise ikinci olduğunu belirten Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, toplamda 400 milyon euroya yakın bir sipariş beklediklerini ifade etti.

Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor

AKLA İLK GELEN ÜLKELERDEN BİRİSİ TÜRKİYE

Fuarda dünyanın her yerinden katılımcı ve ziyaretçi olduğunu ve Türkiye'nin diğer üreticilerden ayrıştığını kaydeden Topuz, "Son yıllarda endüstriyel mutfakta artık akla ilk gelen ülkelerden birisi Türkiye oldu. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli şeyler yüksek kalitemizle birlikte fiyatımızın daha düşük olması ve ürün çeşitliliğimiz. Dünyada Türkiye kadar ürün çeşitliliği olan başka bir ülke yok. Çin'den bile daha fazla çeşit üretim yapıyoruz. Endüstriyel mutfakta ve genel mutfak sektöründe kullanılan her malzemeyi üretebiliyoruz. Endüstriyel tarafta özellikle pişiriciler, buzdolabı ve bulaşık makinelerinde rakip ülkelerden ciddi derecede ayrışıyoruz." dedi.

Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor

‘SENEYİ KAYIPSIZ TAMAMLARIZ, BELKİ ARTIYA BİLE GEÇERİZ’

Sektörün rakamlarını da değerlendiren Topuz, bu seneyi kayıpsız tamamlayacaklarını belirtti. Ev tipi mutfak ürünlerinde düşüş olsa da endüstriyel tarafta bu düşüşü kapattıklarını kaydeden Topuz, "Milano'daki bu fuarı çok önemsiyoruz. 200'e yakın ülkeden katılımcı var ve önemli siparişlerle döneceğiz. Buradan gelecek siparişlerle birlikte yıl sonunda artıya geçme ihtimalimiz bile var." ifadelerini kullandı.

Mutfak sektöründe en büyük ihracat pazarının olduğunu belirten Topuz, onu Ortadoğu ve Afrika pazarının izlediğini kaydetti. Avrupa'da sıfırdan yeni yatırımlar olmasa da yenileme yatırımları sayesinde bu seneyi ihracat anlamında daha iyi kapatacaklarını aktaran Topuz, "Türkiye'nin Avrupa'da rakipsiz olduğunu söyleyebilirim. Almanları, İtalyanları ve Fransızları geçeli çok oldu. Tüm yaşananlara rağmen Avrupalılara göre yüzde 40 daha ucuza üretim yapabiliyoruz. Bizim bu anlamda tek rakibimiz Çin." diye konuştu.

Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor

ORTADOĞU’DA DÜŞÜŞ VAR, AMERİKA ÇOK ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF

Topuz, Avrupa'daki iyi gidişe rağmen Ortadoğu tarafında ise yaşanan jeopolitik gerilimler ve savaşlar nedeniyle rakamlarda düşme olduğuna ve kendilerinden bağımsız olarak Ortadoğu'nun genelinde ticaretin yavaşladığına dikkat çekti. Ortadoğu'daki kaybı telafi etmek için Amerika pazarının çok önemli olduğunu belirten Topuz, şöyle devam etti:

"Ancak orada da fuarlarda süreklilik sağlayamıyoruz. Fuarlara katılanlar hızlı bir dönüş olmayınca çabuk vazgeçiyor. Ama fuarcılık böyle bir şey değil. Tespit edilen fuarlara düzenli katılım sağlamak lazım. Böyle olunca bir müşteri sizden ilk gördüğünde ürün almasa bile, farklı fuarlarda sık sık görünce belirli bir zaman sonra sipariş verebiliyor. Amerika özelinde de istenilen bazı belgeler var. Bunları tamamladıktan ve fuarlara katılım gösterdikten sonra pazarda çok büyük bir potansiyel olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor

‘BU SENE 30 TATİL KÖYÜ YATIRIMI VAR, 2026 HAREKETLİ GEÇECEK’

İç pazardaki gelişmelere de değinen Topuz, özellikle otelcilik ve yeme içme sektöründeki yatırımlar sayesinde sektörün yükselmeye devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki sene sadece Ege-Akdeniz sahil hattında 30'dan fazla tatil köyü inşa edileceğini, bunun yanında şehir otelleri ve yeni restoranların açılacağını anlatan Topuz, "Her bir otelin ortalama maliyeti 150 milyon dolar. İçerisinde bizim verebileceğimiz mutfak malzemeleri ise 10 milyon dolara yaklaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki sene de sektördeki hareketliliğin devam etmesini bekleyebiliriz. Bu hareketlilik de yeni yatırımları beraberinde getiriyor." dedi.

Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor

90 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ, TİCARİ SIKINTILARI UFAK SIYRIKLARLA ATLATIYORUZ

OMS Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger:

“İstanbul ve Adıyaman'da toplam 3 fabrikada aylık 300 bin adet tencere ve tava üretiyoruz. İhracat ve iç pazar oranımız ise yaklaşık yarı yarıya. İhracatta belli başlı pazarlarda daha derinlemesine çalışmalar yapıyoruz. Oradaki bayilerimizle ve müşterilerimizle daha yakın iletişim kuruyoruz, ayrıca özellikle sosyal medya tarafında reklam çalışmalarına ağırlık veriyoruz.

O mecralarda biraz daha aktif olup, OMS markamızın bilinirliğini artırmakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparak bazı pazarlarda daha kalıcı hale geldik. Özellikle Orta Doğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri’nde marka bilinirliğimiz güçlü ve müşterilerimiz de güçlü. Toplamda ise 90'dan fazla ülkeye ihracatımız var. Dünyada rüzgarlar negatif esse de, kurduğumuz bağlantılar ve yaptığımız çalışmalarla ticari sıkıntılar yaşandığı dönemlerde oraları ufak sıyrıklarla atlatıp geçebiliyoruz.”

Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor

AVRUPA'NIN WAFFLE MAKİNALARI İZMİR'DEN

GMG Genel Müdürü Burhan Gündoğan;

“İzmir'de 3 tane fabrika ile faaliyet gösteriyoruz. Pizza fırınları ve tost makineleri ile başladıktan sonra krep, waffle ve ekmek kızartma makinaları ile ızgaralara girdik. Son üç yıldır da soğuk grubuna girdik ve endüstriyel teşhir üniteleri yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz ve toplam ihracat yaptığımız ülke sayısı 80'i buluyor. Fırının merkezi İtalya'ya fırın satıyoruz, waffle konusunda da Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci sıradayız. Hem kalite hem de çeşit olarak waffle'da çok bilinen bir markayız, Avrupa’da hemen her ülkeye ihracat yapıyoruz.”

Türk mutfak sektörü İtalya’da gövde gösterisi yaptı, 400 milyon euroluk siparişle dönüyor
#Türkiye
#avrupa
#ihracat
#Host Milano
#Mutfak Sektörü
#Endüstriyel Mutfak
#Tusİd
#Kültür - Sanat
