Film izler gibi izlediler! Esenyurt'ta korkunç kavga

İstanbul Esenyurt'ta birbirlerine tekem tokat saldıran 3 şahısın kavgası saniye saniye kameralara yansıdı. Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki bir marketin önünde yaşandı. İddiaya göre 3 şahıs, bilinmeyen nedenle 1 kişiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda 3 şahıs, tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan kavga anında merdivenlerin üstünde duran vatandaşların kavgaya müdahale etmek yerine izledikleri görüldü.