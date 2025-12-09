Menü Kapat
Babanın feryadı yürekleri dağladı! 14 yaşındaki kız 11'inci kattan düştü

Kayseri'de 11'inci kattan düşen 14 yaşındaki Elif Naz D. feci şekilde hayatını kaybetti. Çocuğunun düştüğü öğrenen baba kızının adını söyleyerek feryat etti. Acılı babanın yakarışı yürekleri dağladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 00:03

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşen hayatını kaybetti. Kızının düştüğünü öğrenen acılı babanın feryadı yürekleri dağladı.

Babanın feryadı yürekleri dağladı! 14 yaşındaki kız 11'inci kattan düştü

KÜÇÜK KIZ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki 11 katlı binanın en üst katında ikamet eden 14 yaşındaki Elif Naz D. balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Elif Naz D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Babanın feryadı yürekleri dağladı! 14 yaşındaki kız 11'inci kattan düştü

BABASININ ÇIĞLIKLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Yapılan incelemelerin ardından Elif Naz D.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan baba kızının ismini söyleyerek feryat etti. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Babanın feryadı yürekleri dağladı! 14 yaşındaki kız 11'inci kattan düştü
