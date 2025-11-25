Yurdunun penceresinden düştü! Mizgin'in bir gün önce attığı paylaşım yürekleri dağladı!

Polatlı'da Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda yaşanan olayda, 20 yaşındaki Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin Ertekin 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.

PENCEREDEN ATLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu ve arkadaşının lavaboya gittiği, ardından pencereye yöneldikten sonra kendisini aşağıya attığı ileri sürüldü.

BİR GÜN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.