Aile silah sesine koştu, 16 yaşındaki genç kız ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesi kırsalındaki Yaylapınar Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı.

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Cennet Ovalı'nın (16) bulunduğu odadan silah sesi duyan aile bireyleri, odaya girdiklerinde genç kızı av tüfeği ile vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ovalı'nın ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre intihar şüphesi üzerinde duruluyor. Ovalı'nın av tüfeği ile kendi hayatına son vermiş olabileceği belirtilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.