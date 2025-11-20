Menü Kapat
Yaşam
İzmir'de aile faciası: Engelli kızını öldüren baba intihar etti

İzmir'de engelli kızını pompalı tüfekle öldüren baba, aynı silahla intihar etti. 3 yıl önce eşinden ayrılan adama bir süre önce kanser teşhisi konulduğu ve psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
03:03
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
03:03

'in ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Sağlık sorunları bulunduğu öne sürülen baba, engelli kızını öldürdükten sonra etti.

ÖNCE KIZINI, SONRA KENDİNİ VURDU

Acı olay saat 16.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1007 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; işçi emeklisi Hüseyin Sayılır (63), henüz bilinmeyen bir nedenle, doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli olan kızı Feride Sayılır'ı (30) pompalı tüfekle başından vurduktan sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

İzmir'de aile faciası: Engelli kızını öldüren baba intihar etti

ANNE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Anne M.S'nin olay esnasında komşuda olduğu öğrenildi. seslerini duyarak eve gelen anne M.S, kızının ve eski eşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

İzmir'de aile faciası: Engelli kızını öldüren baba intihar etti

BABA İLE KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba ile kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de aile faciası: Engelli kızını öldüren baba intihar etti

SAĞLIK SORUNLARI İDDİASI

Öte yandan yaklaşık 3 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Hüseyin Sayılır'a bir süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve engelli kızının geleceğine dair endişe taşıdığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

