İzmir'de aile faciası: Engelli kızını öldüren baba intihar etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Sağlık sorunları bulunduğu öne sürülen baba, engelli kızını öldürdükten sonra intihar etti.

ÖNCE KIZINI, SONRA KENDİNİ VURDU

Acı olay saat 16.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1007 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; işçi emeklisi Hüseyin Sayılır (63), henüz bilinmeyen bir nedenle, doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli olan kızı Feride Sayılır'ı (30) pompalı tüfekle başından vurduktan sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

ANNE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Anne M.S'nin olay esnasında komşuda olduğu öğrenildi. Silah seslerini duyarak eve gelen anne M.S, kızının ve eski eşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

BABA İLE KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba ile kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAĞLIK SORUNLARI İDDİASI

Öte yandan yaklaşık 3 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Hüseyin Sayılır'a bir süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve engelli kızının geleceğine dair endişe taşıdığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.