Kadına yönelik şiddete Bilecik'te bir yenisi daha eklendi. Kıskançlık krizine giren koca, eşini öldürüp intihar etti.

Söğüt ilçesinde Halil İbrahim Karlıdağ, bir otelde çalışan karısı Büşra Karlıdağ'ı saat 16.00'da işten alarak eve gitmek için yola çıktı. Yolda kıskançlık yüzünden tartışan ikili evde de tartışmaya devam etti.

SON SÖZLERİ 'SENDEN BOŞANACAĞIM' OLDU

İddiaya göre, Büşra Karlıdağ eşine "Sende boşanacağım" demesi üzerine Halil İbrahim Karlıdağ karısını silahla vurarak öldürdü.

KIZINI DA VURMAYA ÇALIŞMIŞ!

Daha sonra evde bulunan kızı S.K.'ya namluyu yöneltti. Kızı can havliyle balkondan kaçarken hemen abisi C.E.K.'yi aradı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

O esnada baba Halil İbrahim Karlıdağ, namluyu kendine doğrultarak ateş etti. Silah sesi sonrası olay yerine acil servis ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Büşra Karlıdağ ve Halil İbrahim Karlıdağ'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı geniş çaplı inceleme sonrası çiftin cenazeleri Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eve gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi.

AİLEDEN GERİYE 3 ÇOCUK KALDI

Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.