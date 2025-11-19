Karısını bıçakla katletti, başka şehre gidip intihar etti! Katilin yüzündeki ifade kan dondurdu

İstanbul Pendik'te dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve 19 adet suç kaydı bulunan Sedat A., 34 yaşındaki karısı Firdevs A.'yı defalarca bıçaklayarak katletti.

İZİ SAKARYA'DA ÇIKTI

Cinayetin ardından katil zanlısı Sedat A.’nın yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Şahsın, Sakarya’nın Karasu ilçesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ BASKIN DÜZENLEDİ

Yeni Mahalle 39. Sokak üzerinde bulunan bir ikamet içerisinde olduğu belirlenen Sedat A.’nın yakalanmasına için Özel Harekat timinin de desteği ile sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Sedat A.'yı silah ile başından vurulmuş şekilde ölü olarak buldu. Ekipler şuan için intihar üzerinde duruyor.

KATİL ZANLISININ YÜZ İFADESİ KAN DONDURDU

Öte yandan ikili arasında çıkan tartışmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; ikilinin bina girişinde başlayan tartışmasının daire kadar devam ettiği görülüyor. Katil zanlısının yüz ifadesi görenlerinin kanını dondurdu.