 | Baran Aksoy

Karısını bıçakla katletti, başka şehre gidip intihar etti! Katilin yüzündeki ifade kan dondurdu

İstanbul Pendik’te madde bağımlısı bir şahıs, karısını bıçaklayarak katlettikten sonra şehri terk edip Sakarya'ya gitti. Zanlının izin süren ekipler, kaldığı eve baskın düzenledi. Ekipler operasyonda şahsı başından silahla vurulmuş halde buldu. Öte yandan ikili arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri de ortaya çıktı.

19.11.2025
19.11.2025
İstanbul 'te dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve 19 adet suç kaydı bulunan Sedat A., 34 yaşındaki karısı Firdevs A.'yı defalarca bıçaklayarak katletti.

Karısını bıçakla katletti, başka şehre gidip intihar etti! Katilin yüzündeki ifade kan dondurdu

İZİ SAKARYA'DA ÇIKTI

Cinayetin ardından zanlısı Sedat A.’nın yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Şahsın, ’nın Karasu ilçesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

Karısını bıçakla katletti, başka şehre gidip intihar etti! Katilin yüzündeki ifade kan dondurdu

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ BASKIN DÜZENLEDİ

Yeni Mahalle 39. Sokak üzerinde bulunan bir ikamet içerisinde olduğu belirlenen Sedat A.’nın yakalanmasına için timinin de desteği ile sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

Karısını bıçakla katletti, başka şehre gidip intihar etti! Katilin yüzündeki ifade kan dondurdu

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Sedat A.'yı silah ile başından vurulmuş şekilde ölü olarak buldu. Ekipler şuan için üzerinde duruyor.

Karısını bıçakla katletti, başka şehre gidip intihar etti! Katilin yüzündeki ifade kan dondurdu

KATİL ZANLISININ YÜZ İFADESİ KAN DONDURDU

Öte yandan ikili arasında çıkan tartışmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; ikilinin bina girişinde başlayan tartışmasının daire kadar devam ettiği görülüyor. Katil zanlısının yüz ifadesi görenlerinin kanını dondurdu.

Deterjanlı Türk kahvesi dehşeti! İşletmecinin ifadesi ortaya çıktı... Genç kız göz göre göre zehirlendi
Böcek ailesi neden öldü? Beklenen rapor çıktı: Sonuçlar şaşırttı
#cinayet
#katil
#intihar
#pendik
#sakarya
#özel harekat
#Yaşam
