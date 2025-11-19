Böcek ailesi neden öldü? Beklenen rapor çıktı: Sonuçlar şaşırttı

İstanbul Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yedikleri yemeklerden zehirlendikleri düşünülen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yiyeceklerden alınan örneklerin raporu ortaya çıktı.

UYGUNSUZ MADDE TESPİT EDİLMEDİ

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örneklerin raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavılığı'na ulaştı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği bildirildi. Ortaya çıkan raporun ardından gözler otel odasında gerçekleşen ilaçlamaya çevrildi.

"EĞİTİM SERTİFİKAM YOKTUR"

İlaçlama şirketinin işletmecisi Zeki K., "DSS İlaçlama ve Temizlik Hizmetleri şirketi 6 yıldır faaliyet göstermektedir. İşletmecisi benim. Benim dışımda 2 çalışan vardır. Çiğdem Böcek, Kadir Muhammed Böcek, Masal Böcek, Mustafa T. ve Reda F. isimli şahısları tanımam isimlerini ilk kez bu olaydan dolayı görevlilerden duydum. Harbour Suit Otele hiç gitmedim. Sahiplerini de tanımam. Benim DSS İlaçlama ve Temizlik Hizmetleri şirketim yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösterir. İşyerimiz yoktur. HomeOfis olarak faaliyetleri sürdürürüz. İnternet üzerinde sayfamız vardır. Buradan görenler bize iletişim kurarlar. Sadece haşere ilaçlaması yaparız. Kim bizden hizmet talep ederse gideriz. Ancak bu zamana kadar herhangi bir devlet kurumunu ilaçlamadık. Genelde özel işletmeler ve ikametlere hizmet veririz. Bu şirket benim adıma kayıtlıdır, ancak benim herhangi bir eğitim sertifikam yoktur. İş yerimizde haşere ilaçlaması için kullandığımız ilaçlar Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlardır. Bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlardır. İlaçlar su ile karıştırılarak püskürtme makinesi ile ilaçlama yapılarak bölgeye sıkılır. Bu ilaçların kullanıldığı bölge kapatılır. Ayrıca hava sızması olmasın diye kapı aralıkları pencereler havalandırma boşlukları bantlanır. İlaçlanan alana 1 ya da 2 saat kimsenin girmemesi gerekir. Ancak içeride biri olsa da bu ilaçların öldürücü bir etkisi yoktur. İlaçlama yaptığımız alanlara ilacın etkisinin süreceği zaman boyunca kimsenin girmemesi söylenir. Bu zaman da 1 ya da 2 saattir. Kullandığımız ilaçları nereden temin ettiğimizi hatırlamıyorum. 11 Kasım 2025 günü bana telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini otelin bir odasında böceklerin olduğunu, bu sebeple böcek ilaçlaması yaptıracağını söyledi. Bende tamam ustamı yönlendireyim dedim ve yanımda çalışan Doğan C.’yi yönlendirdim. Ben Doğan’ın hangi otele giderek ilaçlama yaptığını bilmiyorum. Sadece telefon görüşmesi yaptım ve Doğan’ı yönlendirdim. 15 Kasım günü Doğan C. bana kendisini polislerin aradığını, ilaçlama yaptığı otelde zehirlenme olaylarının olduğunu, bundan dolayı kendisini çağırdıklarını söyledi. O gün Fatsa’da yaşayan oğlum Serkan da İstanbul’a gelmişti. İkisi numune teslim etmek için otele gittiler. Sonrasında da gözaltına alındıklarını öğrendim" dedi.

"BENİM ŞİRKETİMİN BİR KUSURU OLAMAZ"

Şüpheli kendisine yöneltilen, "İşe alımlarınızda herhangi bir şart var mıdır? Sizinle çalışmak isteyenin ne gibi belgelere ve sertifikalara sahip olması gerekir. Hizmet içi eğitimleriniz var mıdır?" sorusuna "İşe alımda işi bilme şartı vardır, bilmiyorsa almayız. İlaçlamaya yönelik eğitim belgesi şartı vardır. Herhangi bir hizmet içi eğitimimiz yoktur" dedi.

Şüpheli yine kendisine sorulan, "Bu iş yerini açmadan önce hangi iş alanında faaliyet gösterirdiniz?" sorusuna ise, "Ben normalde kalıpçı ustasıyım. İnşaatlarda kalıpçılık yapardım. Emekliyim. Emekli olduktan sonra bu işe girdim" şeklinde yanıt vererek, "Meydana gelen ölüm ve yaralama olaylarında benim şirketimin bir kusuru olamaz. Ayrıca böyle bir olay yaşandığı için her insan gibi ben de üzgünüm" dedi.

