Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Böcek ailesi neden öldü? Beklenen rapor çıktı: Sonuçlar şaşırttı

İstanbul Fatih'te yedikleri yemeklerden zehirlendikleri düşünülen Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yedikleri yiyeceklerden alınan örneklerin raporu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Böcek ailesi neden öldü? Beklenen rapor çıktı: Sonuçlar şaşırttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 13:28

İstanbul Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yedikleri yemeklerden zehirlendikleri düşünülen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yiyeceklerden alınan örneklerin raporu ortaya çıktı.

Böcek ailesi neden öldü? Beklenen rapor çıktı: Sonuçlar şaşırttı

UYGUNSUZ MADDE TESPİT EDİLMEDİ

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örneklerin raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavılığı'na ulaştı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği bildirildi. Ortaya çıkan raporun ardından gözler otel odasında gerçekleşen ilaçlamaya çevrildi.

Böcek ailesi neden öldü? Beklenen rapor çıktı: Sonuçlar şaşırttı

"EĞİTİM SERTİFİKAM YOKTUR"

İlaçlama şirketinin işletmecisi Zeki K., "DSS İlaçlama ve Temizlik Hizmetleri şirketi 6 yıldır faaliyet göstermektedir. İşletmecisi benim. Benim dışımda 2 çalışan vardır. Çiğdem Böcek, Kadir Muhammed Böcek, Masal Böcek, Mustafa T. ve Reda F. isimli şahısları tanımam isimlerini ilk kez bu olaydan dolayı görevlilerden duydum. Harbour Suit Otele hiç gitmedim. Sahiplerini de tanımam. Benim DSS İlaçlama ve Temizlik Hizmetleri şirketim yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösterir. İşyerimiz yoktur. HomeOfis olarak faaliyetleri sürdürürüz. İnternet üzerinde sayfamız vardır. Buradan görenler bize iletişim kurarlar. Sadece haşere ilaçlaması yaparız. Kim bizden hizmet talep ederse gideriz. Ancak bu zamana kadar herhangi bir devlet kurumunu ilaçlamadık. Genelde özel işletmeler ve ikametlere hizmet veririz. Bu şirket benim adıma kayıtlıdır, ancak benim herhangi bir eğitim sertifikam yoktur. İş yerimizde haşere ilaçlaması için kullandığımız ilaçlar Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlardır. Bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlardır. İlaçlar su ile karıştırılarak püskürtme makinesi ile ilaçlama yapılarak bölgeye sıkılır. Bu ilaçların kullanıldığı bölge kapatılır. Ayrıca hava sızması olmasın diye kapı aralıkları pencereler havalandırma boşlukları bantlanır. İlaçlanan alana 1 ya da 2 saat kimsenin girmemesi gerekir. Ancak içeride biri olsa da bu ilaçların öldürücü bir etkisi yoktur. İlaçlama yaptığımız alanlara ilacın etkisinin süreceği zaman boyunca kimsenin girmemesi söylenir. Bu zaman da 1 ya da 2 saattir. Kullandığımız ilaçları nereden temin ettiğimizi hatırlamıyorum. 11 Kasım 2025 günü bana telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini otelin bir odasında böceklerin olduğunu, bu sebeple böcek ilaçlaması yaptıracağını söyledi. Bende tamam ustamı yönlendireyim dedim ve yanımda çalışan Doğan C.’yi yönlendirdim. Ben Doğan’ın hangi otele giderek ilaçlama yaptığını bilmiyorum. Sadece telefon görüşmesi yaptım ve Doğan’ı yönlendirdim. 15 Kasım günü Doğan C. bana kendisini polislerin aradığını, ilaçlama yaptığı otelde zehirlenme olaylarının olduğunu, bundan dolayı kendisini çağırdıklarını söyledi. O gün Fatsa’da yaşayan oğlum Serkan da İstanbul’a gelmişti. İkisi numune teslim etmek için otele gittiler. Sonrasında da gözaltına alındıklarını öğrendim" dedi.

Böcek ailesi neden öldü? Beklenen rapor çıktı: Sonuçlar şaşırttı

"BENİM ŞİRKETİMİN BİR KUSURU OLAMAZ"

Şüpheli kendisine yöneltilen, "İşe alımlarınızda herhangi bir şart var mıdır? Sizinle çalışmak isteyenin ne gibi belgelere ve sertifikalara sahip olması gerekir. Hizmet içi eğitimleriniz var mıdır?" sorusuna "İşe alımda işi bilme şartı vardır, bilmiyorsa almayız. İlaçlamaya yönelik eğitim belgesi şartı vardır. Herhangi bir hizmet içi eğitimimiz yoktur" dedi.
Şüpheli yine kendisine sorulan, "Bu iş yerini açmadan önce hangi iş alanında faaliyet gösterirdiniz?" sorusuna ise, "Ben normalde kalıpçı ustasıyım. İnşaatlarda kalıpçılık yapardım. Emekliyim. Emekli olduktan sonra bu işe girdim" şeklinde yanıt vererek, "Meydana gelen ölüm ve yaralama olaylarında benim şirketimin bir kusuru olamaz. Ayrıca böyle bir olay yaşandığı için her insan gibi ben de üzgünüm" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Böcek ailesinin ölümünde hastane ihmali var mı? Bakan Memişoğlu açıkladı
Böcek ailesi soruşturması! Facia sonrası yeni karar: Artık reçete ile alınacak
ETİKETLER
#tarım bakanlığı
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Hayvan Sağlığı
#Böcek Ailesi Ölüm
#Yiyecek Zehirlenmesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.