Böcek ailesi soruşturması! Facia sonrası yeni karar: Artık reçete ile alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Yumaklı, 26 bin 591 işletmeye 2 milyar TL aşkın para cezası uygulandığını duyurdu.

ARTIK REÇETE İLE ALINACAK

Böcek ailesi faciasının ardından mevcut uygulamalara yenisinin ekleneceğini açıklayan Bakan Yumaklı, "B reçete uygulamasıyla zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesi ile alınabilecek. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız" dedi.

BÖCEK AİLESİNİN HAYATINI KAYBETMESİ

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da aynı aileden dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesi olayını yaşadık. Hayatını kaybeden Böcek ailesine başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. Bize intikal eden her türkü olayı da en ince detayına kadar araştırıyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor. Et ve et ürünlerinin satış noktaları ile 81 ilde son kullanma talimatı, bozulma risklerine karşı denetimleri artırma talimatı verdik."