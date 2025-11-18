Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Gündem
Editor
 | Banu İriç

Adli Tıp'tan Böcek ailesinin zehirlenmesiyle ilgili ilk rapor geldi

Son dokika haberine göre Almanya'dan İstanbul'a ziyarete gelen 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenmesi olayında ilk Adli Tıp raporu geldi. Böcek ailesinin gıda ya da kimyasal madde zehirlenmesi belirtilerine dair ilk işaretler rapora yansıdı.

Fatih'te kaldıkları otelde belirtileri göstererek hastaneye giden Böcek ailesinin ölümünde ilk paylaşıldı. Ailenin gıdadan zehirlenmesinin düşük ihtimal olduğu vurgulanan raporda kimyasal madde zehirlenmesine işaret edildi.

BÖCEK AİLESİ NEDEN ZEHİRLENDİ?

BÖCEK AİLESİ NEDEN ZEHİRLENDİ?

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın can verdiği olayda soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ilk raporda, "Anne ve çocukların, öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir" değerlendirilmesi yapıldı.

Adli Tıp'tan Böcek ailesinin zehirlenmesiyle ilgili ilk rapor geldi
Böcek ailesinin son görüntüleri ortaya çıktı! Yürek yakan anlar: Kıpırdayacak halleri yokmuş
Beyoğlu'nda Türk kahvesinden zehirlendi: Hayati tehlikesi devam ediyor! Görüntüler ortaya çıktı
