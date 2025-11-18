Adli Tıp'tan Böcek ailesinin zehirlenmesiyle ilgili ilk rapor geldi

Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye giden Böcek ailesinin ölümünde ilk Adli Tıp raporu paylaşıldı. Ailenin gıdadan zehirlenmesinin düşük ihtimal olduğu vurgulanan raporda kimyasal madde zehirlenmesine işaret edildi.

BÖCEK AİLESİ NEDEN ZEHİRLENDİ?

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın can verdiği olayda soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ilk raporda, "Anne ve çocukların, öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir" değerlendirilmesi yapıldı.

