Beyoğlu'nda Türk kahvesinden zehirlendi: Hayati tehlikesi devam ediyor! Görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu'nda bir kafede kahve içtikten sonra fenalaşan 26 yaşındaki A.Ö.T.'nin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. Emniyetten konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o anlardan güvenlik kamerası görüntüler...

Almanya'dan tatil için 'dan gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan olay gündemdeki yerini korurken İstanbul'dan bir vakası haberi daha geldi.

Beyoğlu'nda kafeye giden 26 yaşındaki kadının kahve siparişini bir çalışan, şişelere koyulan bulaşık deterjanıyla hazırladı. Genç kadın kahveyi içtikten sonra zehirlenirken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, kadını zehirleyen kahvenin hazırlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda Türk kahvesinden zehirlendi: Hayati tehlikesi devam ediyor! Görüntüler ortaya çıktı


Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte kafeye giden Ayben Ö.T. (26) isimli kadın kahve sipariş etti. İşletme sahibi E.Ö.'nin (52) kahve yerine bulaşık deterjanı koyduğu şişeden M.A.(50) isimli çalışan kadının siparişini hazırladı. Kahveyi içen genç kadın rahatsızlanarak hastaneye gitti.

Beyoğlu'nda Türk kahvesinden zehirlendi: Hayati tehlikesi devam ediyor! Görüntüler ortaya çıktı

Sağlık ekipleri, kadının zehirlendiği belirlerken, polis ekipleri olayla ilgi çalışma başlattı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ö.(52) isimli şahsın kızlarının işletmiş olduğu kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, kadının içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı belirlendi.

Kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edilirken, işletme sahibi G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şüpheliler yakalandı. Polis ekipleri işletmeyi mühürlerken, yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kahvenin hazırlandığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının arkadaşlarıyla birlikte oturduğu anlar da görüldü.

Beyoğlu'nda Türk kahvesinden zehirlendi: Hayati tehlikesi devam ediyor! Görüntüler ortaya çıktı

'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, 17.11.2025 tarihi saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İlçesi Ömer Avni Mahallesindeki bir kafede meydana gelen zehirlenme olayı ile ilgili olarak;

"Yapılan kontrolde; A.Ö.T.(26) isimli şahsın kahve içtiği sırada rahatsızlandığı, hayati tehlikesi mevcut olarak tedavisinin devam ettiği belirlenmiştir. İncelemelerde; E.Ö.(52) isimli şahsın kızlarının işletmiş olduğu kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, mağdur şahsın içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı anlaşılmış, kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edilmiş, işletme sahibi olduğu tespit edilen G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şahıslar yakalanmış, işletme mühürlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

