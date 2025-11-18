Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 18.11.2025

Böcek ailesi faciasında sıcak gelişme! İfadesinde tek tek anlattı: 2 farklı çeşit kullandım

İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin ifadesine ulaşıldı. İşte deyaylar...

Yaklaşık bir hafta önce Almanya’dan tatil için ’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile 6 yaşındaki oğulları Kadir ve 3 yaşındaki kızları Masal hayatını kaybetmişti. Aynı otelde konaklayan Ayoub Hamraoui, Reda Fakhri ve bir başka Ayoub Hamraoui fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Böcek ailesi faciasında sıcak gelişme! İfadesinde tek tek anlattı: 2 farklı çeşit kullandım

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İlk başta şüphesiyle değerlendirilen olay, otelde yapıldığının anlaşılmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Böcek ailesinin Ortaköy’de yemek yediği kafe sahibi, midyeci, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından personeli ile ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından kafe sahibi, midyeci, kokoreççi ve lokum satıcısı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Böcek ailesi faciasında sıcak gelişme! İfadesinde tek tek anlattı: 2 farklı çeşit kullandım

İLAÇLAMA YAPAN ŞİRKET YETKİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı. İlaçlama yapan şüphelinin, "Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım" dediği öğrenildi.

Böcek ailesi faciasında sıcak gelişme! İfadesinde tek tek anlattı: 2 farklı çeşit kullandım

ALÜMİNYUM FOSFİT İDDİASI

Öte yandan Böcek ailesinin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği değerlendirilmişti. İlacın içinde alüminyum fosfit maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürülmüştü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak.

