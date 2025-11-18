Böcek ailesi faciasında sıcak gelişme! İfadesinde tek tek anlattı: 2 farklı çeşit kullandım

Yaklaşık bir hafta önce Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile 6 yaşındaki oğulları Kadir ve 3 yaşındaki kızları Masal hayatını kaybetmişti. Aynı otelde konaklayan Ayoub Hamraoui, Reda Fakhri ve bir başka Ayoub Hamraoui fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İlk başta gıda zehirlenmesi şüphesiyle değerlendirilen olay, otelde ilaçlama yapıldığının anlaşılmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Böcek ailesinin Ortaköy’de yemek yediği kafe sahibi, midyeci, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel personeli ile ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından kafe sahibi, midyeci, kokoreççi ve lokum satıcısı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İLAÇLAMA YAPAN ŞİRKET YETKİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı. İlaçlama yapan şüphelinin, "Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım" dediği öğrenildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT İDDİASI

Öte yandan Böcek ailesinin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği değerlendirilmişti. İlacın içinde alüminyum fosfit maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürülmüştü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak.