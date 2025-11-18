Menü Kapat
19°
Böcek ailesinin yedikleri kokoreç ve midyenin gıda test sonuçları çıktı! Dikkat çeken detaylar

İstanbul Fatih'te yedikleri midye ve kokoreç sonrası hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. 4 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, ailenin yediği kokoreç ve midyenin gıda test sonuçları ortaya çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 12:33

'dan 'ye gelen 4 kişilik , yedikleri yemek sonrası fenalaşarak hastaneye başvurdu. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek ve çocukları hayatını kaybetti, baba Servet Böcek'ten ise günler sonra acı haber geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ailenin yediği yemeklerin gıda raporu da ortaya çıktı.

Böcek ailesinin yedikleri kokoreç ve midyenin gıda test sonuçları çıktı! Dikkat çeken detaylar

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Böcek ailesinin yedikleri kokoreç ve midyenin gıda test sonuçları çıktı! Dikkat çeken detaylar

NUMUNE SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli E.E.'nin kokoreççisinden ve şüpheli Y.D.'nin midye tezgahında alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı ifade edildi.

Böcek ailesinin yedikleri kokoreç ve midyenin gıda test sonuçları çıktı! Dikkat çeken detaylar

Ancak olaylarının tüketimden yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı da ifade edildi.

