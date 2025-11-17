Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Servet Böcek öldü mü son durum ne? Bir aileyi hayattan koparan zehirlenme

İstanbul Fatih'teki zehirlenme olayında can kaybı 4’e çıktı. Anne ve 2 çocuğunun ardından yoğun bakımda tedavi gören baba Servet Böcek’ten de acı haber geldi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
20:22
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
20:24

Almanya'dan 9 Kasım'da 'a gelen ve Fatih'te bir otelde kalan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, ve kusma şikâyetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye götürülmüş, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını yitirirken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Servet Böcek öldü mü son durum ne? Bir aileyi hayattan koparan zehirlenme

BABA SERVET BÖCEK ÖLDÜ MÜ?

Hastanede yoğun bakımda tedavi edilen baba Servet Böcek'ten de acı bilgi geldi.

Tüm müdahalelere rağmen Servet Böcek de hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek’in yaşamını kaybettiğini dile getirdi.

Servet Böcek öldü mü son durum ne? Bir aileyi hayattan koparan zehirlenme

Güner, açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir."

Alüminyum Fosfit nedir nerelerde kullanılır? Böcek ailesi olayında alüminyum fosfit şüphesi

Sıkça Sorulan Sorular

Böcek ailesinin zehirlenmesine neyin sebep olduğu biliniyor mu?
Kesin neden henüz açıklanmadı ancak otelde yapılan ilaçlama üzerinde duruluyor.
#istanbul
#ölüm
#mide bulantısı
#hastalık
#aile
#Aktüel
