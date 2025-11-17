Servet Böcek öldü mü son durum ne? Bir aileyi hayattan koparan zehirlenme

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde kalan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikâyetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye götürülmüş, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını yitirirken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

BABA SERVET BÖCEK ÖLDÜ MÜ?

Hastanede yoğun bakımda tedavi edilen baba Servet Böcek'ten de acı bilgi geldi.

Tüm müdahalelere rağmen Servet Böcek de hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek’in yaşamını kaybettiğini dile getirdi.

Güner, açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir."