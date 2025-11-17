Alüminyum Fosfit nedir nerelerde kullanılır? Böcek ailesi olayında alüminyum fosfit şüphesi

İstanbul Fatih’te, anne Çiğdem Böcek ile iki küçük çocuğun yaşamını yitirdiği, baba Servet Böcek’in ise yoğun bakımda hayati tehlikeyle tedavi altında tutulduğu zehirlenme olayında yeni bir iddia gündeme geldi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinde, ölümün yiyecek kaynaklı olmaktan çok ilaçlamadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali güç kazandı.

İlaçlama firması çalışanlarının yetki belgesinin bulunmadığı öne sürülürken, ilaçlama sırasında gerekli sterilizasyonun da yapılmadığı tespit edildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR, NE İŞE YARAR?

Alüminyum fosfit, modern tarım ve depolama sektörlerinde zararlılarla mücadelede etkinliği kanıtlanmış güçlü bir fumigasyon maddesidir.

Alüminyum fosfit tarım ve depolama alanında sıkça kullanılan kuvvetli bir kimyasal bileşiktir.

Özellikle zararlı böcek ve haşerelerin kontrolünde tercih edilen bu madde, fumigasyon işlemlerinde başarısıyla bilinir.

Uygulandığı ortamlarda fosfin gazı oluşturarak, böcek, larva ve yumurta gibi zararlı organizmaların tümünü etkisiz hale getirir.