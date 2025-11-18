Böcek ailesinin ölümüne neden olduğu iddia edilen alüminyum fosfit nedir, neden olur? Alüminyum fosfit zehirlenme belirtileri

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelerek Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin ölümü Türkiye'nin gündemine yerleşti. Akşam saatlerinde baba Servet Böcek de hayatını kaybederken soruşturmada gözaltılar devam ediyor.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR, NEDEN OLUR?

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelerek Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin ölümüne neden olduğu iddia edilen alüminyum fosfit, formülü AlP olan oldukça toksik bir inorganik bileşik olarak biliniyor. Genellikle granül veya tablet formunda bulunur ve tarımda fare ve haşere ilacı (fumigant) olarak kullanılmakta. Depolarda buğday ve mısır gibi tahılların korunmasında da kullanılan madde, katı gri veya mavi-gri renkli bir kristal veya tablet şeklinde olabiliyor. Keskin kokulu ve renksizdir. Alüminyum fosfit genellikle endüstriyel olarak alüminyum ve fosfor bileşikleri reaksiyona sokularak üretilir. Nemli ortamda veya suyla temas ettiğinde tepkimeye girer.

ALÜMİNYUM FOSFİT ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

İlk belirtiler Mide bulantısı ve kusma, Karın ağrısı ve kramp, İshal veya halsizlik, Baş dönmesi ve baş ağrısı ve Soluk cilt olurken ileri belirtiler arasında Nefes darlığı ve hızlı solunum, Hızlı veya düzensiz kalp atışı, Düşük kan basıncı, Bilinç bulanıklığı, uyku hali, Kas güçsüzlüğü yer alıyor.

ALÜMİNYUM FOSFİT ÖLDÜRÜR MÜ?

Nemli ortamlarda veya suyla temas ettiğinde tepkime sonucu zehirli fosfin gazı meydana gelirken kapalı ortamlarda zehirli etki oluşturabilir. Böcek ve kemirgenleri öldürmek için fumigant olarak tercih edilen alüminyum fosfit suyla temas ettiğinde zehirli oluyor.