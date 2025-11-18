Menü Kapat
Vicdansızlığın böylesi! Kanser hastası kadın altınlarını 26 yıllık komşusuna kaptırdı

Sivas'ta yaşayan kanser hastası Hatice Erdoğan, 26 yıllık komşusu tarafından dolandırıldı. Tedavi masrafları nedeniyle borç aldığı 2 yarın altını da komşusuna kaptıran Erdoğan, yaşananları tek tek anlattı.

Vicdansızlığın böylesi! Kanser hastası kadın altınlarını 26 yıllık komşusuna kaptırdı
'ta yaşayan 60 yaşındaki Hatice Erdoğan tedavisi görürken bir de komşusundan darbe yedi. Ayak kemiğindeki kanserin temizlenmesinin ardından evinde düşen Erdoğan'ın 2 kez ayağı, 3 kez de kalça kemiği kırıldı. Yaşadığı talihsizliklerin ardından kadın ameliyat olmak için 2 yarım altın borç aldı. İddiaya göre aldığı altını 25 yıllık komşusu K.G.'ye bozdurması için veren Erdoğan, bir daha şahsa ulaşamadı. Engelli maaşı ile geçinmeye çalışan Hatice Erdoğan, yaşadığını belirtti.

Vicdansızlığın böylesi! Kanser hastası kadın altınlarını 26 yıllık komşusuna kaptırdı

"BOZDURUP GETİRSİN DEDİM GİDİŞ O GİDİŞ"

Kemik kanseri hastası olduğunu söyleyen Erdoğan, "2 defa ayağım, 3 defa kalçam kırıldı. 1 yıldır da yatalağım. Kanserden sonra oldu. Üniversite Hastanesinde ücretli ameliyat oldum. Bu parayı verebilmek için başkalarından altın aldım. Şahsa altınları bozdurup bana getirsin diye verdim. Akşam aldı sabah getireceğim dedi gidiş o gidiş. Telefon numarasını da değiştirdi. Polisi de çağırdım ama onları da oyaladı. ‘Ödeyeceğim, inkar etmiyorum' dedi" diye konuştu.

Vicdansızlığın böylesi! Kanser hastası kadın altınlarını 26 yıllık komşusuna kaptırdı

"BENİ DOLANDIRIP YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

K.G.'yi uzun yıllardır tanıdığını söyleyen Erdoğan, "1999'dan beri tanıyordum kendisini, komşumdu güveniyorduk da. Ben engelli maaşıyla geçinen bir insanım. Beni mağdur ettiğinden dolayı gerekenin yapılmasını istiyorum. Mağduriyetim giderilsin. 2 yarım altın verdim. O altınlar da borç aldığım altınlardı. Hala getirmediği gibi telefon numarasını da değiştiriyor. Yetkililerin gerekeni yapmalarını rica ediyorum çünkü çok mağdur durumdayım. Bu şahıs beni dolandırıp yüzüstü bıraktı" şeklinde konuştu.

