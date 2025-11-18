Adana'da yasak aşk cinayeti! Kız kardeşinin yasak ilişki yaşadığı adamı iç çamaşırıyla kaçarken sokak ortasında öldürdü

dana'da bir evde yasak ilişki yaşarken ağabeye yakalanan olayda başlayan kavga sokakta kanlı cinayete dönüştü. İç çamaşırıyla kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Baran B., ilişki yaşadığı kadının 24 yaşındaki ağabeyi D.A. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

İÇ ÇAMAŞARIYLA SOKAĞA KAÇAN GENCİ DEFALARCA BIÇAKLADI

15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde kocası bir süre önce cezaevine giren 22 yaşındaki B.G., 23 yaşındaki Baran B. ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin 24 yaşındaki ağabeyi D.A., ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı. Baran B., üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

"BIÇAĞI ELİNDEN DÜŞÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Emniyetteki ifadesinde D.A.'nın, "Eve geldim, onları birlikte görünce ‘sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.