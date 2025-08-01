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 | Özge Sönmez

Yasak aşkını ifşalayan iş arkadaşına dehşeti yaşattı! Yoğun bakıma alındı

Samsun’da bir kişi, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının eşini aldattığını öğrenince durumu kadına anlattı. Olay karşısında sinirden çılgına dönen adam, iş arkadaşını 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kişi yoğun bakıma alındı.

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Yasak aşkını ifşalayan iş arkadaşına dehşeti yaşattı! Yoğun bakıma alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:36

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. S.A. isimli çalışan, kendisiyle aynı iş yerindeki arkadaşı A.Ç.C.'nin eşini aldattığını öğrendi. Durumu arkadaşının eşine anlatınca ise dehşet yaşandı. S.A. ve A.Ç.C. arasında tartışma çıktı.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.C., S.A.’yı sol kolundan ve sırtından olmak üzere toplam 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan S.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, saldırgan A.Ç.C.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.Ç.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
A.Ç.C.'nin, daha önce eşini aldattığını ve bu durumu yeni öğrenen iş arkadaşı S.A.'nın eşini arayarak durumu anlattığını ileri sürerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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#samsun
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