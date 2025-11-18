Böcek ailesinin son görüntüleri ortaya çıktı! Yürek yakan anlar: Kıpırdayacak halleri yokmuş

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi böcek ailesinde babanın da ölümüyle hayatta kalan kimse kalmadı. 4 kişilik ailenin ölümünün sebebi halen araştırılıyorken yeni bir görüntü servis edildi. Böcek ailesinin hastaneye giderken kullandığı taksinin araç kamerası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Böcek ailesinin bitkin bir şekilde olduğu, baba hariç ailenin diğer fertlerinin ise zar zor hareket ettiği görülüyor.